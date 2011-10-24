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Более половины россиян поддерживают участие РФ в сирийском урегулировании - опрос

24.10.2017 Интерфакс-АВН 162 0
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Су-27СМ3
Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.
Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Две трети россиян (62%) уверены, что участие в военном конфликте в Сирии приведёт к росту влияния России в мире, обратного мнения придерживаются 8%, сообщает фонд "Общественное мнение".

Каждый десятый (10%) полагает, что эта ситуация никак не скажется на положении России. Затруднились ответить 19% участников опроса, проведенного 14-15 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

В целом 52% опрошенных поддерживают решение России вмешаться в военный конфликт в Сирии, вдвое меньше тех, кто полагает, что этого не следовало делать (26%). Чуть меньше (22%) респондентов затруднились ответить.

Большинство россиян также считают правильным (58%), что в сирийском военном конфликте Россия поддерживает официальные власти Сирии во главе с Башаром Асадом. (9% считают это неправильным, 33% затруднились с ответом).

В том, что действия России в Сирии в конечном счёте отразятся на российско-американских отношениях, убеждены более половины россиян: 14% рассчитывают на их улучшение, 47% - на ухудшение. Затруднились ответить 29% опрошенных.

Отвечая на соответствующий вопрос, 52% россиян высказали мнение, что Россия должна сотрудничать с другими государствами, участвующими в военных действиях в Сирии. Четверть (25%) россиян уверены, что РФ следует действовать в Сирии независимо, почти столько же (23%) не смогли дать ответа.

Сказать, чего добивается Россия, участвуя в сирийском военном конфликте, оказалось затруднительным для 33% респондентов. Остальные полагают, что цель - достижение мира (18%) и борьба с терроризмом (17%), а также демонстрация силы, укрепление позиций России в мире (8%).

О том, что РФ добьётся поставленных целей в сирийском военном конфликте, заявили 70% респондентов, из них 36% считают, что это произойдет скоро. В неудаче убеждены только 5%, затруднились ответить 25% россиян.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад

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