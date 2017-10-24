У украинцев обнаружили "ген воина"

gerrfrost 2882

№8 24.10.2017 13:23 Цитата, q А что касается районов..Да какая разница.. Тут читаем, там нет... Как привыкли в СССР замалчивать правду, так и сейчас продолжают...

Число партизан среднее по оккупированным территориям, сколько образовалось на Украине отрядов - еще надо потрудиться поискать, сколько колхозов осенью 41-го добровольно сдавало фашистам хлеб - тайна за семью печатями... Толерантность, однако, а потом начинаем чесать языками, почему сейчас на Украине бандеровцев больше, чем детей партизан...

Ответьте себе на вопрос, хотя бы один: почему соединение Ковпака было в многогодичном походе-рейде по Украине, а не сидело на какой-то партизанской территории?



На этом дискуссию заканчиваю...

Хоть бы эту страницу в Вики почитали:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5



Даже там говорится, "По оценкам, в августе 1941 года действовало уже около 231 партизанских отрядов.[источник не указан 2571 день]. К началу летнего наступления Красной армии в 1944 году в партизанских отрядах Белоруссии действовало более 143 тысяч партизан. Кроме того 80 тысяч несли охрану лесных лагерей мирного населения[6]"



и стыдливо продолжают "Следом за Белоруссией, Украина является первой и наиболее поражённой республикой после вторжения в СССР летом — осенью 1941 года. Последствия для Украины и для населения, которые оставались под оккупацией длительное время, были разрушительными. Нацистский режим предпринимает попытки эксплуатировать антисоветские настроения среди украинцев. Несмотря на то, что первоначально некоторая часть украинцев приветствовала немцев, нацистское руководство принимало жёсткие меры к населению: осуществлялась систематическая депортация местного населения в Германию в качестве подневольной рабочей силы и проводилась политика геноцида против евреев. В этих условиях подавляющая часть населения, изменив взгляды, была настроена против нацистов, в связи с чем получило развитие партизанское движение на оккупированных территориях, которое во многих местах, однако, не было просоветским."

И ни слова про число партизан... Надо искать... И т.д. и т.п.



На сём дискуссию заканчиваю, т.к. все остануться при своем...

И это еще не дошло про засекреченные архивы.... Тут читаем, там нет... Как привыкли в СССР замалчивать правду, так и сейчас продолжают...Число партизан среднее по оккупированным территориям, сколько образовалось на Украине отрядов - еще надо потрудиться поискать, сколько колхозов осенью 41-го добровольно сдавало фашистам хлеб - тайна за семью печатями... Толерантность, однако, а потом начинаем чесать языками, почему сейчас на Украине бандеровцев больше, чем детей партизан...Ответьте себе на вопрос, хотя бы один: почему соединение Ковпака было в многогодичном походе-рейде по Украине, а не сидело на какой-то партизанской территории?На этом дискуссию заканчиваю...Хоть бы эту страницу в Вики почитали:Даже там говорится, "По оценкам,.[источник не указан 2571 день]. К началу летнего наступления Красной армии в 1944 году в партизанских отрядах Белоруссии действовало более 143 тысяч партизан. Кроме того 80 тысяч несли охрану лесных лагерей мирного населения[6]"и стыдливо продолжают "Следом за Белоруссией, Украина является первой и наиболее поражённой республикой после вторжения в СССР летом — осенью 1941 года. Последствия для Украины и для населения, которые оставались под оккупацией длительное время, были разрушительными. Нацистский режим предпринимает попытки эксплуатировать антисоветские настроения среди украинцев. Несмотря на то, что первоначально некоторая часть украинцев приветствовала немцев, нацистское руководство принимало жёсткие меры к населению: осуществлялась систематическая депортация местного населения в Германию в качестве подневольной рабочей силы и проводилась политика геноцида против евреев.И ни слова про число партизан... Надо искать... И т.д. и т.п.На сём дискуссию заканчиваю, т.к. все остануться при своем...И это еще не дошло про засекреченные архивы....