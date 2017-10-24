У украинцев обнаружили "ген воина"
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Командир пятого отдельного батальона Украинской добровольческой армии Владислав Литвин считает, что украинцы — прирожденные воины
В интервью изданию «Апостроф» он заявил: «У украинцев ген воина — в крови. Мы же постоянно страдаем то от тех, то от других, через нашу землю все эти орды ходят туда-сюда. Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так».
По его словам, «это нам ещё фортануло, что мы аж 70 лет не воевали. Хотя все равно украинцы во всех войнах присутствовали.
«Эти интернациональные батальоны колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама и заканчивая каким-нибудь Афганистаном, и украинцев в этих батальонах очень много», — добавил он.
Кроме того, командир батальона украинской добровольческой армии Владислав Литвин раскритиковал модернизированные украинские танки из-за жары внутри машины. Он рассказал, что танкисты сидят в машинах в домашних тапочках и спортивных штанах из-за слишком высокой температуры в салоне. В танках не предусмотрена система кондиционирования, пишет «Апостроф».
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23.10.2017
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Воин3D
1270
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№1
24.10.2017 08:02
Ага, Иловайск и Дебальцево это доказали, где "воины" были биты русскими трактористами и шахтерами.
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NANOBOT
967
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№3
24.10.2017 11:14
Цитата, q
Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так».Так вот они какие, оказывается, настоящие воины, главное - затихариться в лесу, а если еще горилкой и салом запасся, то супервоин. А почитаешь историю Левобережной и Правобережной Украины в 17 в., так там такие же воены продавали своих же земляков из-за Днепра друзьям, крымским татарам.
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gerrfrost
2882
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№4
24.10.2017 11:33
Цитата, q
Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так».Какие они партизаны видно по количеству партизанских отрядов и партизан на территориях Белоруссии и Украины в Великую Отечественную.
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В.К.О.
624
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№5
24.10.2017 12:02
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
Какие они партизаны видно по количеству партизанских отрядов и партизан на территориях Белоруссии и Украины в Великую ОтечественнуюА вот тут Вы очень сильно ошибаетесь. Количество партизан в той же Украине во время Великой Отечественной как и партизанских отрядов было очень большим. Вот даже Википедия об этом пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
И в Белоруссии кстати было точно так же. Просто данное заявление данного украинского вояки не имеет ни какого отношения к партизанам Великой Отечественной.
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gerrfrost
2882
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№6
24.10.2017 12:20
Цитата, В.К.О. сообщ. №5Не хочу развивать тему партизан, просто внимательно почитайте то, на что ссылаетесь и обратите внимание на то, где образовывалось большинство отрядов, а сколько сформировалось на территории самой Украины, ну, и в каких районах...
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В.К.О.
624
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№7
24.10.2017 12:31
Цитата, gerrfrost сообщ. №6
просто внимательно почитайте то, на что ссылаетесь и обратите внимание на то, где образовывалось большинство отрядов, а сколько сформировалось на территории самой Украины, ну, и в каких районах...Да я очень много перечитал по этой теме и не только в Википедии.. И да, Вы сам обратите внимание ГДЕ образовывались эти большинство отрядов. А что касается районов..Да какая разница..Это всё территория Украины. Просто надо признать одно, что Вы своим высказыванием о количестве партизанских отрядов на Украине явно ошиблись. И ещё, не важно где формировались большинство отрядов, важно где они действовали. А как известно что без поддержки местного населения ни какие партизаны не смогут действовать длительное время. Это неопровержимый факт.
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gerrfrost
2882
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№8
24.10.2017 13:23
Цитата, q
А что касается районов..Да какая разница..Тут читаем, там нет... Как привыкли в СССР замалчивать правду, так и сейчас продолжают...
Число партизан среднее по оккупированным территориям, сколько образовалось на Украине отрядов - еще надо потрудиться поискать, сколько колхозов осенью 41-го добровольно сдавало фашистам хлеб - тайна за семью печатями... Толерантность, однако, а потом начинаем чесать языками, почему сейчас на Украине бандеровцев больше, чем детей партизан...
Ответьте себе на вопрос, хотя бы один: почему соединение Ковпака было в многогодичном походе-рейде по Украине, а не сидело на какой-то партизанской территории?
На этом дискуссию заканчиваю...
Хоть бы эту страницу в Вики почитали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
Даже там говорится, "По оценкам, в августе 1941 года действовало уже около 231 партизанских отрядов.[источник не указан 2571 день]. К началу летнего наступления Красной армии в 1944 году в партизанских отрядах Белоруссии действовало более 143 тысяч партизан. Кроме того 80 тысяч несли охрану лесных лагерей мирного населения[6]"
и стыдливо продолжают "Следом за Белоруссией, Украина является первой и наиболее поражённой республикой после вторжения в СССР летом — осенью 1941 года. Последствия для Украины и для населения, которые оставались под оккупацией длительное время, были разрушительными. Нацистский режим предпринимает попытки эксплуатировать антисоветские настроения среди украинцев. Несмотря на то, что первоначально некоторая часть украинцев приветствовала немцев, нацистское руководство принимало жёсткие меры к населению: осуществлялась систематическая депортация местного населения в Германию в качестве подневольной рабочей силы и проводилась политика геноцида против евреев. В этих условиях подавляющая часть населения, изменив взгляды, была настроена против нацистов, в связи с чем получило развитие партизанское движение на оккупированных территориях, которое во многих местах, однако, не было просоветским."
И ни слова про число партизан... Надо искать... И т.д. и т.п.
На сём дискуссию заканчиваю, т.к. все остануться при своем...
И это еще не дошло про засекреченные архивы....
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Олег Бахарев
1912
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№9
24.10.2017 14:13
Сопоставление качества современных ВСУ и пратизан ВОВ очевидное опровержение гипотезы и "боевом гене". Что имеет место на самом деле - так это явление "Боевого Духа". Вот с этим у ВСУ, функционально защищающих награбленные богатства Вальцманов, Гройсманов и Коломойских - большие проблемы.
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NANOBOT
967
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№10
24.10.2017 19:37
Была неплохая статья про партизанское движение в ВОВ вообще и факты приводились неутешительные: там, где ядром не были бойцы НКВД и армии, часто заброшенные из тыла, наступали разброд и шатания, мародерство и пр. Без поддержки с воздуха об эффективных действиях нет речи, начиная от батарей для радиопередатчиков до согласования действий со штабами армий при конкретных операциях. Были исключения, но и тот же Ковпак воевал отнюдь не вслепую. После войны пришлось замарывать многие факты, от трагедии в Хотыни, где сжигали людей западенцы, а не фашисты, до стыдливо умалчиваемых казусов, вроде почему Калуга не город-герой (нашлись те, кто встречал их хлебом-солью). Сталин даже полицаям давал всего 5 лет лагерей (!), а поражение во многих правах лиц под оккупацией появилось не от плохого пищеварения главкома. То же было и в других странах, ну не могут в оккупации оставаться одни Космодемьянские и молологвардейцы. Даже судя по нашим временам, 90% населения готово жить хоть под чертом, лишь бы была гарантирована пайка, ништяки и Интернет. Люди везде одинаковы, для построения любой империи достаточно выбить 5-10% пассионариев, для устройства революций нужно ровно столько же поднять, остальные присоединятся.
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