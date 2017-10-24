"Вертолеты России" намерены организовать крупноузловую сборку Ми-8 в Казахстане



Вертолет Ми-8АМТШ.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Соглашение подразумевает, в частности, поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех), компания "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтный завод №405 подписали меморандум, предполагающий возможность крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского холдинга.

"Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Отмечается, что меморандум также подразумевает возможность организации системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года. "Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно- технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО "АРЗ №405" в соответствии с законодательством Казахстана", - сказали в холдинге.

Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.