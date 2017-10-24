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"Вертолеты России" намерены организовать крупноузловую сборку Ми-8 в Казахстане

24.10.2017 ТАСС 421 2
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Вертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Соглашение подразумевает, в частности, поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех), компания "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтный завод №405 подписали меморандум, предполагающий возможность крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского холдинга.

"Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Отмечается, что меморандум также подразумевает возможность организации системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года. "Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно- технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО "АРЗ №405" в соответствии с законодательством Казахстана", - сказали в холдинге.

Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Сергей-82
10496
№1
24.10.2017 05:15
Цитата, q
а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года
Довольно крупный контракт.
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KZ
В.К.О.
624
№2
24.10.2017 10:07
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Довольно крупный контракт.
Мне вот что странно.. У нас в Казахстане ранее, несколько лет назад начали сборку вертолётов по лицензии концерна Еврокоптер. Похоже наши чиновники решили собрать у себя сборную солянку из авиатехники из разных стран... Что неизбежно скажется в будущем на расходах на эксплуатацию и ремонт. ИМХО но моё мнение что нужно определиться с поставщиком авиатехники. Выбор в данном случае очевиден. У нас всегда эксплуатировалась авиатехника российского/советского производства.
0
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