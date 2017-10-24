"Вертолеты России" намерены организовать крупноузловую сборку Ми-8 в Казахстане
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Вертолет Ми-8АМТШ.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Соглашение подразумевает, в частности, поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех), компания "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтный завод №405 подписали меморандум, предполагающий возможность крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского холдинга.
"Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.
Отмечается, что меморандум также подразумевает возможность организации системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года. "Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно- технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО "АРЗ №405" в соответствии с законодательством Казахстана", - сказали в холдинге.
Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.
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23.10.2017
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Сергей-82
10496
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№1
24.10.2017 05:15
Цитата, q
а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 годаДовольно крупный контракт.
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В.К.О.
624
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№2
24.10.2017 10:07
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Довольно крупный контракт.Мне вот что странно.. У нас в Казахстане ранее, несколько лет назад начали сборку вертолётов по лицензии концерна Еврокоптер. Похоже наши чиновники решили собрать у себя сборную солянку из авиатехники из разных стран... Что неизбежно скажется в будущем на расходах на эксплуатацию и ремонт. ИМХО но моё мнение что нужно определиться с поставщиком авиатехники. Выбор в данном случае очевиден. У нас всегда эксплуатировалась авиатехника российского/советского производства.
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