Италия передаст Албании 5000 винтовок Berreta AR70/90
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Легкая бронированная машина Iveco LMV (специальная модификация M65E19WM) на испытаниях в Бразилии в рамках тендера по программе Viatura Blindada Multitarefa - Leve de Rodas (VBMT-LR).
Источник: tecnodefesa.com.br
ЦАМТО, 23 октября. До конца этого года Италия передаст Албании 5000 винтовок Berreta AR70/90 под патрон 5,56x45 мм и две легкие многоцелевые бронемашины VTLM "Линс" с колесной формулой 4x4 в базовой версии компании Iveco.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, целью передачи оружия является поддержка программы модернизации Вооруженных сил Албании, усиление боеспособности и совместимости с силами НАТО 2-го пехотного батальона, размещенного в Тиране.
ВС Албании по-прежнему недостаточно оснащены современными системами вооружения. Так, Сухопутные войска остро нуждаются в замене старых автоматов Калашникова и устаревших грузовых машин и боевой техники.
Являясь членом НАТО с 2009 года, Албания намерена увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта к 2025 году. Часть средств планируется направить на приобретение новых штурмовых винтовок, шлемов, пуленепробиваемых жилетов и средств защиты от РХБ угроз. Также рассматривается возможность поставки ВС станы около 40 бронетранспортеров с колесной формулой 8x8, вооруженных 30-мм пушками и около 120 легких многоцелевых машин с колесной формулой 4x4, вооруженных 12,7-мм пулеметами.
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23.10.2017
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