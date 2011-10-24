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Россия передаст Филиппинам более 5000 ед. автоматов АК-103

24.10.2017 ЦАМТО 288 0
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Девушка держит автомат Калашникова АК-103. Архивное фото
Девушка держит автомат Калашникова АК-103. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 23 октября. Россия, как ожидается, 25 октября официально передаст филиппинской стороне свыше 5000 ед. автоматов АК-103, около миллиона боеприпасов к ним, а также 20 грузовых автомобилей.

Как сообщает Update.ph со ссылкой на неназванный источник, официальное заявление или подтверждение по поводу передачи вооружения и техники будет сделано в ближайшее время.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Россия безвозмездно передаст Маниле 5000 автоматов Калашникова, однако конкретную модель не назвал.

Источник Update.ph отметил, что автоматы AK-103 предназначены под патрон 7,62х39 мм. Ранее предполагалось, что Россия поставит Маниле автоматы АК-101 под патрон стандарта НАТО 5,56х45 мм для его совместимости с имеющимся в составе ВС Филиппин автоматическим стрелковым оружием.

Новые автоматы могут быть оснащены прицелами ночного видения или телескопическими прицелами, а также ножом-штыком или подствольным гранатометом.
23.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Продукция
АК-101
АК-103
Проекты
NATO

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