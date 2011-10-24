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США могут привести B-52 в круглосуточную боеготовность впервые с 1991 года

24.10.2017 РИА Новости 216 0
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Американский бомбардировщик B-52
Американский бомбардировщик B-52.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВВС США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен холодной войны. Об этом пишет Defence One со ссылкой на генерала Дэвида Гольфейна.

Как отмечают источники издания, распоряжение может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон. Пока такого приказа не поступало, однако подготовка к нему ведется.

Как пояснил Гольфейн, введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков стало бы одной из множества мер, которые принимают США, реагируя на изменение геополитической обстановки.

"Мир - опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", - подчеркнул генерал.

Стратегический бомбардировщик В-52 был разработан компанией Boeing в 1951 году. Сегодня на вооружении США находятся более 70 машин, четыре привлекаются для испытаний и НИОКР, 13 находятся на складском хранении.

При переводе В-52 в ядерный или неядерный статус не требуется каких-либо доработок или изменений конструкции узлов подвески боеприпасов. Самолеты В-52 несут до 20 крылатых ракет.
23.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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