"Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ второй в текущем году полк С-400



Пусковые установки ЗРК С-400.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Пусковые установки ЗРК С-400.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

В концерне отметили, что приемо-сдаточные испытания прошли успешно

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

"Торжественная церемония состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказали в концерне.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.