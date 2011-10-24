Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эллинг для базирования подводных лодок в Египте

24.10.2017 bmpd.livejournal.com 238 0
0
Понравилась новость?
 0
Подводная лодка ВМС Египта S 41
Головня подводная лодка ВМС Египта S 41 (бортовой номер "861") германского проекта 209/1400Mod входит в крытый эллинг-бассейн в Александрии, 19.04.2017.
Источник: министерство обороны Египта

Как сообщили египетские ресурсы, на главной военно-морской базе ВМС Египта в Александрии окончательно завершено сооружение крытого комплекса для базирования подводных лодок египетского флота. Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв метра. Углубление бассейна - 10 метров. Заявляется, что это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе.

Общие размеры сооружения комплекса составляют 509 на 300 метров. Комплекс включает также складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.

Сообщается, что комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod. Головная построенная подводная лодка этого проекта S 41 (бортовой номер "861") прибыла в Александрию 19 апреля 2017 года, а вторая лодка S 42 (бортовой номер "862") - 18 октября 2017 года.


Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Дизель-электрическая подводная лодка китайской постройки проекта 033 ВМС Египта в крытом эллинге-бассейне в Александрии.
Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Проекты
209 тип
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы