Эллинг для базирования подводных лодок в Египте
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Головня подводная лодка ВМС Египта S 41 (бортовой номер "861") германского проекта 209/1400Mod входит в крытый эллинг-бассейн в Александрии, 19.04.2017.
Источник: министерство обороны Египта
Как сообщили египетские ресурсы, на главной военно-морской базе ВМС Египта в Александрии окончательно завершено сооружение крытого комплекса для базирования подводных лодок египетского флота. Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв метра. Углубление бассейна - 10 метров. Заявляется, что это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе.
Общие размеры сооружения комплекса составляют 509 на 300 метров. Комплекс включает также складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.
Сообщается, что комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod. Головная построенная подводная лодка этого проекта S 41 (бортовой номер "861") прибыла в Александрию 19 апреля 2017 года, а вторая лодка S 42 (бортовой номер "862") - 18 октября 2017 года.
|Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
|Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
|Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
|Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
|Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
|Дизель-электрическая подводная лодка китайской постройки проекта 033 ВМС Египта в крытом эллинге-бассейне в Александрии.
|Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL
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23.10.2017
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