Эллинг для базирования подводных лодок в Египте



Головня подводная лодка ВМС Египта S 41 (бортовой номер "861") германского проекта 209/1400Mod входит в крытый эллинг-бассейн в Александрии, 19.04.2017.

Источник: министерство обороны Египта Головня подводная лодка ВМС Египта S 41 (бортовой номер "861") германского проекта 209/1400Mod входит в крытый эллинг-бассейн в Александрии, 19.04.2017.Источник: министерство обороны Египта

Как сообщили египетские ресурсы, на главной военно-морской базе ВМС Египта в Александрии окончательно завершено сооружение крытого комплекса для базирования подводных лодок египетского флота. Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв метра. Углубление бассейна - 10 метров. Заявляется, что это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе.

Общие размеры сооружения комплекса составляют 509 на 300 метров. Комплекс включает также складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.

Сообщается, что комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod. Головная построенная подводная лодка этого проекта S 41 (бортовой номер "861") прибыла в Александрию 19 апреля 2017 года, а вторая лодка S 42 (бортовой номер "862") - 18 октября 2017 года.

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии. Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии. Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии. Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии. Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Новый крытый комплекс для базирования подводных лодок ВМС Египта в Александрии. Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL