Истребители ВВО выполнили ночные полеты в стратосфере



Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С .

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С .Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 23 октября. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа на самолетах Су-30СМ выполнили полеты в стратосфере в рамках проводимых сборов на базе истребительной авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае.

Одной из особенностей учебно-тренировочных полетов в стратосфере, которые проводились в диапазоне высот от 14 до 16 тыс. м, стало выполнение данного полетного задания в ночное время суток.

Кроме того, экипажи отработали один из сложнейших элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

В ходе проведения полетов летчики истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов "противника", в роли которых выступила пара истребителей Су-35С.

Во время учебного боя были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 град., "Форсированные развороты".

Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром.

Данные сборы проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессионального мастерства летного и технического составов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.