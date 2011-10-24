Истребители ВВО выполнили ночные полеты в стратосфере
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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С .
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
ЦАМТО, 23 октября. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа на самолетах Су-30СМ выполнили полеты в стратосфере в рамках проводимых сборов на базе истребительной авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае.
Одной из особенностей учебно-тренировочных полетов в стратосфере, которые проводились в диапазоне высот от 14 до 16 тыс. м, стало выполнение данного полетного задания в ночное время суток.
Кроме того, экипажи отработали один из сложнейших элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.
В ходе проведения полетов летчики истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов "противника", в роли которых выступила пара истребителей Су-35С.
Во время учебного боя были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 град., "Форсированные развороты".
Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром.
Данные сборы проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессионального мастерства летного и технического составов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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23.10.2017
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