Курды уничтожили иракский танк M1A1M Abrams из противотанкового ракетного комплекса MILAN
|
|
Обучение германскими инструкторами бойцов курдской "Пешмерги" использованию ПТРК MBDA MILAN в учебном центре в Хаммельбурге (Германия), 02.10.2014.
Источник: Wolfgang Rattay / Reuters
Формирования курдской "Пешмерги", начавшие боевые действия против войск центрального правительства Ирака, вошедших на территорию Иракского Курдистана, заявили об уничтожении 20 октября 2017 года в районе населенного пункта Прде (Алтун Купри) южнее Эрбиля двух иракских танков (одного M1A1M Abrams и одного Т-72), одного бронетранспортера и "более 12" автомобилей HMMWV. Вся эта техника принадлежала пытавшимся овладеть Прде проправительственным отрядам шиитских ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, согласно курдским заявлениям, потеряли при этом якобы до 150 человек убитыми и ранеными.
Согласно курдским и иракским источникам, танк M1A1M Abrams был уничтожен курдами с применением противотанкового ракетного комплекса MILAN.
Видео танка М1А1М Abrams иракских сил, уничтоженного в районе Прде, предположительно, с использованием ПТРК MILAN:
Напомним, что переносные ПТРК MBDA MILAN передавались курдской "Пешмерге" германским правительством из наличия вооруженных сил ФРГ для целей "борьбы с Исламским Государством". Первая партия переданных германской стороной ПТРК MILAN в составе 30 пусковых установок и 500 управляемых ракет была доставлена в Иракский Курдистан в сентябре 2014 года. В 2015 году были поставлены еще 30 пусковых установок и 213 ракет, а в 2016 году - еще более 300 ракет (курдам поставлялись ракеты MILAN-2).
21 октября 2017 года некоторые курдские официальные представители, впрочем, начали спешно опровергать использование курдскими силами ПТРК MILAN в боях за Прде.
Еще одно видео того же уничтоженного танка М1А1М:
Видео обучения курдов в Хаммельбурге:
Видео применения ПТРК MILAN курдской "Пешмергой", февраль 2015 года:
|
22.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.04.2017 Сможет ли американский ПТРК сделать российский танк "Армата" устарелым? (The National Interest, США)
19.09.2016 Российский танк "Армата" против американского M-1 Abrams и ракеты TOW: кто победит? (The National Interest, США)
08.02.2016 Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
11.02.2015 Еще шесть танков Abrams для Ирака
17.10.2014 Система «Трофи» предлагается для усиления защиты американских танков и бронемашин
11.12.2013 Африка выбирает милитаризацию
02.11.2010 Иракская армия перевооружается с танков Т-72 на американские «Абрамс»
13.03.2009 ВС Ирака получат 140 ОБТ M1A1SA "Абрамс" в течение 18 месяцев