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Курды уничтожили иракский танк M1A1M Abrams из противотанкового ракетного комплекса MILAN

24.10.2017 bmpd.livejournal.com 327 0
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ПТРК MBDA MILAN
Обучение германскими инструкторами бойцов курдской "Пешмерги" использованию ПТРК MBDA MILAN в учебном центре в Хаммельбурге (Германия), 02.10.2014.
Источник: Wolfgang Rattay / Reuters

Формирования курдской "Пешмерги", начавшие боевые действия против войск центрального правительства Ирака, вошедших на территорию Иракского Курдистана, заявили об уничтожении 20 октября 2017 года в районе населенного пункта Прде (Алтун Купри) южнее Эрбиля двух иракских танков (одного M1A1M Abrams и одного Т-72), одного бронетранспортера и "более 12" автомобилей HMMWV. Вся эта техника принадлежала пытавшимся овладеть Прде проправительственным отрядам шиитских ополченцев "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, согласно курдским заявлениям, потеряли при этом якобы до 150 человек убитыми и ранеными.

Согласно курдским и иракским источникам, танк M1A1M Abrams был уничтожен курдами с применением противотанкового ракетного комплекса MILAN.

Видео танка М1А1М Abrams иракских сил, уничтоженного в районе Прде, предположительно, с использованием ПТРК MILAN:



Напомним, что переносные ПТРК MBDA MILAN передавались курдской "Пешмерге" германским правительством из наличия вооруженных сил ФРГ для целей "борьбы с Исламским Государством". Первая партия переданных германской стороной ПТРК MILAN в составе 30 пусковых установок и 500 управляемых ракет была доставлена в Иракский Курдистан в сентябре 2014 года. В 2015 году были поставлены еще 30 пусковых установок и 213 ракет, а в 2016 году - еще более 300 ракет (курдам поставлялись ракеты MILAN-2).

21 октября 2017 года некоторые курдские официальные представители, впрочем, начали спешно опровергать использование курдскими силами ПТРК MILAN в боях за Прде.


Еще одно видео того же уничтоженного танка М1А1М:


Видео обучения курдов в Хаммельбурге:


Видео применения ПТРК MILAN курдской "Пешмергой", февраль 2015 года:
22.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Ирак
Продукция
HMMWV
Ml Abrams
Т-72
Компании
Leonardo

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