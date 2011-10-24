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Lockheed Martin завершила окраску первого самолета ВТА C-130J-30, предназначенного для ВВС Франции

24.10.2017 ЦАМТО 166 0
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C-130J-30 Super Hercules
Первый построенный для ВВС Франции военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). Мариэтта, 20.10.2017.
Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 23 октября. В сети Интернет появились фото выкатки из цеха покраски предприятия компании Lockheed Martin первого самолета военно-транспортной авиации C-130J-30, предназначенного для ВВС Франции.

Самолет должен быть передан заказчику до конца текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J-30 и двух самолетов KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи оценивалась в 650 млн. долл.

C-130J-30 будут применяться для перевозки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов. Покупка авиатехники в США связана с отставанием от графика программы поставки заказчикам, в том числе ВВС Франции, самолетов ВТА A-400M.

Новые самолеты расширят возможности тактической транспортной авиации ВВС Франции, которая в настоящее время в основном состоит из C-160 "Трансалл" и C-130H "Геркулес" (14 ед.).

Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года. Контракт также включает поставку сопутствующих систем для обслуживания самолетов и обучение личного состава. Согласно планам, первые два самолета ВТА C-130J-30 будут поставлены в конце 2017 года и в начале 2018 года, два самолета-заправщика планируется получить в 2019 году.

Первый контракт на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления в рамках подготовки к поставке самолетов ВВС Франции был подписан МО США с Lockheed Martin Aeronautics в июне 2016 года. В сентябре 2016 года с компанией был подписан контракт на поставку для ВВС Франции двух самолетов-заправщиков KC-130J "Супер Геркулес" в стандартной версии ВС США.

Еще два контракта были заключены командованием ВВС США с Lockheed Martin Aeronautics 1 декабря 2016 года. Первое соглашение предполагает поставку двух самолетов ВТА C-130J-30 в стандартной конфигурации. Его стоимость составила 133,4 млн. долл. Второй контракт стоимостью 36,6 млн. долл. предусматривает проведение работ по изменению конфигурации двух самолетов C-130J-30 и двух KC-130J. Все работы будут выполняться на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия).
23.10.2017
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Страны
США
Франция
Продукция
A400M
C-130
Компании
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Проекты
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