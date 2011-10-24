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Около двух тысяч миротворцев провели учения в Самарской области

24.10.2017 ТАСС 304 0
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Учения в ЦВО. Архивное фото
Учения в ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Подразделения отработали задачи по созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне важных административных и промышленных объектов

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) провела в Самарской области учения по итогам летнего периода обучения, сообщила пресс-служба ЦВО.

"В учениях приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники. Подразделения отработали задачи по созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений миротворцы также сдали нормативы по вождению боевых машин и по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам.

Первая в России миротворческая бригада была создана в Самарской области в 2005 году. Это единственное подобное соединение в Сухопутных войсках. Бригада предназначена для решения миротворческих задач на территории стран СНГ, но при необходимости может действовать по мандату ООН и за пределами стран Содружества.
23.10.2017
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