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Россия и Мексика планируют новые контракты по модернизации вертолетов Ми-17

24.10.2017 РИА Новости 186 0
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Ми-17
Военно-транспортный вертолет Ми-17. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Россия и Мексика планируют новые контракты по модернизации вертолетов Ми-17/Ми-17-1В, сообщает в воскресение пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Капитальный ремонт 19 вертолетов Ми-17/Ми-17-1В ВВС Мексики холдинг "Вертолеты России" провел в 2014-2015 годах. Согласно контракту на Новосибирском авиаремонтном заводе был выполнен ремонт планера, всех систем и агрегатов мексиканских вертолетов, в том числе, двигателей, главного редуктора и вспомогательной силовой установки. Были заменены все агрегаты и комплектующие с истекшими назначенными сроками службы, а также признанные неремонтопригодными. На вертолетах были заменены лопасти несущего и рулевого винтов.

"В связи с истечением срока гарантии мы передали мексиканской стороне наши предложения по техническому содействию эксплуатации этих машин. В настоящее время холдинг ожидает от мексиканского военного ведомства ответа на направленный к рассмотрению проект контракта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, дополнительно обсудить эти и другие вопросы российско-мексиканского взаимодействия планируется в понедельник в ходе встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром национальной обороны Мексики генералом Сальвадором Сепедой.

В сообщении отмечается, что в преддверии рабочего визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Мексику генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский посетил вертолетный центр министерства национальной обороны.
22.10.2017
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Сальвадор
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