Россия и Мексика планируют новые контракты по модернизации вертолетов Ми-17
|
|
Военно-транспортный вертолет Ми-17. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Россия и Мексика планируют новые контракты по модернизации вертолетов Ми-17/Ми-17-1В, сообщает в воскресение пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
Капитальный ремонт 19 вертолетов Ми-17/Ми-17-1В ВВС Мексики холдинг "Вертолеты России" провел в 2014-2015 годах. Согласно контракту на Новосибирском авиаремонтном заводе был выполнен ремонт планера, всех систем и агрегатов мексиканских вертолетов, в том числе, двигателей, главного редуктора и вспомогательной силовой установки. Были заменены все агрегаты и комплектующие с истекшими назначенными сроками службы, а также признанные неремонтопригодными. На вертолетах были заменены лопасти несущего и рулевого винтов.
"В связи с истечением срока гарантии мы передали мексиканской стороне наши предложения по техническому содействию эксплуатации этих машин. В настоящее время холдинг ожидает от мексиканского военного ведомства ответа на направленный к рассмотрению проект контракта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, дополнительно обсудить эти и другие вопросы российско-мексиканского взаимодействия планируется в понедельник в ходе встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром национальной обороны Мексики генералом Сальвадором Сепедой.
В сообщении отмечается, что в преддверии рабочего визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Мексику генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский посетил вертолетный центр министерства национальной обороны.
|
22.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.03.2017 Россия отремонтирует 30 индийских вертолетов Ми-17
23.09.2016 "Вертолеты России" передали Египту три отремонтированных Ми-8Т
27.04.2016 "Вертолеты России" ведут переговоры по развитию сервисного центра в ЮАР
09.12.2015 "Вертолеты России" будут проводить капремонт египетских вертолетов
01.04.2015 «Вертолеты России» в 2014 году подготовили более тысячи российских и иностранных авиационных специалистов
24.10.2017 Ростех откроет в Мексике центр обслуживания российских вертолетов
23.10.2017 РФ и Мексика обсуждают контракт на ремонт вертолетов Ми-17
11.10.2017 "Вертолеты России": первые пять из 30 индийских вертолетов Ми-17-1В отремонтированы