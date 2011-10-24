Впервые за 26 лет ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
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Бомбардировщик B-52.
Источник: © Wikipedia, Balon Greyjoy
Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить свои ядерные бомбардировщики B-52 в боевую готовность. Об этом генерал ВВС США Дэвид Гольфейн рассказал Defence One.
Гольфейн отметил, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, однако подготовка на этом направлении уже ведется.
Он указал, что в мире, где "есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий".
"Это уже не биполярный мир, где есть только США и СССР. Есть и другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", — добавил Гольфейн.
При этом генерал не стал называть конкретных стран, с ядерным потенциалом которых могли бы столкнуться США, однако в материале упоминаются "быстро развивающийся ядерный арсенал Северной Кореи и конфронтация президента США Дональда Трампа с Пхеньяном", а также "все более мощные российские вооруженные силы".
Boeing B-52 Stratofortress — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой B-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.
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23.10.2017
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