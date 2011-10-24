Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Впервые за 26 лет ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность

24.10.2017 Lenta.ru 191 0
0
Понравилась новость?
 0
Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52.
Источник: © Wikipedia, Balon Greyjoy

Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить свои ядерные бомбардировщики B-52 в боевую готовность. Об этом генерал ВВС США Дэвид Гольфейн рассказал Defence One.

Гольфейн отметил, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, однако подготовка на этом направлении уже ведется.

Он указал, что в мире, где "есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий".

"Это уже не биполярный мир, где есть только США и СССР. Есть и другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", — добавил Гольфейн.

При этом генерал не стал называть конкретных стран, с ядерным потенциалом которых могли бы столкнуться США, однако в материале упоминаются "быстро развивающийся ядерный арсенал Северной Кореи и конфронтация президента США Дональда Трампа с Пхеньяном", а также "все более мощные российские вооруженные силы".

Boeing B-52 Stratofortress — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой B-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
B-52
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы