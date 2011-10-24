"Уралвагонзавод" устанавливает промышленный 3D-принтер для печати литейных форм



Источник: 3dtoday.ru Источник: 3dtoday.ru

Как сообщил веб-ресурс 3Dtoday, АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" завершает оснащение новой технологической линии для изготовления литейной оснастки. Изюминкой нового производства станет крупноформатный промышленный 3D-принтер, печатающий песчаные литейные формы и стержни.

"Нам больше не придется проектировать и изготавливать дорогостоящую литейную оснастку для опытных, новых изделий и сложных отливок малых серий. Конструктору достаточно будет разработать 3D-модель необходимой отливки, по которой также в 3D будет спроектирована и изготовлена форма. Готовые стержни отправятся в литейный цех. Кроме того, для решения задач корпорации их можно будет транспортировать на любые расстояния", - рассказывает заместитель главного металлурга Уралвагонзавода Сергей Мартыненко.

Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, новый промышленный 3D-принтер способен печатать формы и стержни размером до 1800×1000×750 мм, либо фрагменты более крупных изделий. Изготовление двух тонн продукции занимает около шестнадцати часов. Название 3D-принтера не указывается: можно предположить, что оборудование было приобретено в обход санкций, так как описание и технические характеристики указывают на 3D-принтер S-Max производства американской компании ExOne (см. видео).

В настоящее время инженеры Уралвагонзавода завершают монтаж и готовятся к пуско-наладке нового оборудования. Это уже не первая профессиональная аддитивная система, используемая уральским предприятием. С 2015 года здесь эксплуатируется 3D-принтер Fortus 400mc производства корпорации Stratasys, печатающий полимерными филаментами. В частности, аппарат использовался в прототипировании отдельных узлов перспективного танка "Армата". В будущем предприятие планирует дополнить список оборудования аппаратурой для оптического или лазерного 3D сканирования, а также рентгеновским томографом для проведения дефектоскопии литых изделий.