Поставлен первый построенный за три года самолет ARJ21



Третий китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. 19.10.2017.

Источник: СОМАС Третий китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. 19.10.2017.Источник: СОМАС

Как сообщила китайская государственная авиастроительная компания Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC), 19 октября 2017 года она передала своей дочерней авиакомпании Сhengdu Airlines из Чэнду региональный пасажирский самолет ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), ставший третьим самолетом этого типа в парке авиакомпании после переданных в 2015-2016 годах двух первых серийных (фактически предсерийных) самолетов с серийными номерами АС105 и АС106. Переданный Сhengdu Airlines борт АС107 совершил первый полет 8 августа 2017 года и стал седьмым построенным самолетом типа ARJ21-700, и первым самолетом этого типа, построенным за три года (!).

Напомним, что до настоящего времени Сhengdu Airlines получила в эксплуатацию два предыдущих предсерийных самолета ARJ21-700 с серийными номерамии АС106 (регистрационный номер В-3321) и АС105 (регистрационный номер В-3322). Оба они были построены СОМАС еще в 2014 году и переданы Сhengdu Airlines, соответственно, 29 ноября 2015 года и 29 сентября 2016 года. Борт АС106 совершил первый для типа пассажирский рейс 28 июня 2016 года.

Авиакомпания Сhengdu Airlines с начала 2010 года контролируется СОМАС совместно с Chengdu Communications Investment Group, так что неудивительно, что именно Сhengdu Airlines стала первым получателем строящегося СОМАС самолета ARJ21 - авиакомпания подписала соглашение о приобретении 30 ARJ21 немедленно после перехода под контроль СОМАС (причем по условиям соглашения их поставка ожидалась с конца 2010 года). Фактически "карманная" для СОМАС авиакомпания из Чэнду будет играть роль площадки для отработки эксплуатации и доводки ARJ21. Финансирование поставок этих самолетов в Сhengdu Airlines осуществляется китайской лизинговой компанией Space Finance Leasing Co., Ltd.

Самолет ARJ21 разрабатывался компанией СОМАС (Commercial Aircraft Corporation of China), специально выделенной из состава китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC для осуществления проектов в области гражданской авиации (ARJ21 и С919). Программа самолета ARJ21 была начата в 2001 году, и изначально планировалось начало его эксплуатации в 2007 году. Тогда ARJ21 рассматривался как один из потенциально наиболее серьезных конкурентов на мировом рынке региональных самолетов. Однако китайская индустрия столкнулась с серьезными трудностями при разработке и доводке ARJ21. Лишь в ноябре 2008 года в воздух был поднят первый из четырех прототипов ARJ21, а программа испытаний и доработок значительно затянулась, как и процесс сертификации со стороны Управления гражданской авиации КНР (Civil Aviation Administration of China - CAAС), начатый только в 2012 году. Сертификат типа был выдан СААС самолету ARJ21-700 только 30 декабря 2014 года, при этом доработки самолета продолжались и в 2017 году, и только 9 июля 2017 года СААС выдала окончательный сертификат типа.

Для полноценной эксплуатации ARJ21 за рубежом китайская сторона ставит целью получения американского сертификата со стороны Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration - FAA), и этот процесс, как ожидается, будет еще более затруднительным и длительным.

К настоящему времени СОМАС построено всего семь самолетов ARJ21-700 - четыре опытных самолета (серийные номера с АС101 по АС104) и две первые серийные (фактически предсерийные) машины (АС105 - первый полет 18 июня 2014 года, и АС106 - первый полет 27 октября 2014 года) - обе последние после испытаний были переданы Chengdu Airlines. Следующий седьмой построенный самолет АС107 совершил первый полет только 8 августа 2017 года и после участия в программе испытаний теперь передан Chengdu Airlines.

Между тем в середине 2014 года СОМАС оптимистично сообщала, что в 2014 году планирует построить первые два самолета ARJ21 (что было выполнено), пять - в 2015 году, восемь - в 2016 году, 15 - в 2017 году и 20 - в 2018 году. Как видим, фактически в результате после 2014 года был построен только один самолет. Согласно пресс-релизу самой СОМАС от 19 октября, теперь предполагается поставить до конца 2017 года еще якобы "более пяти самолетов". Впрочем, согласно этому же релизу СОМАС, на ее шанхайском сборочном предприятии Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. (SAMC) к настоящему времени завершен постройкой только еще один самолет с серийным номером АС108, проходящий окраску и наземные испытания, а еще шесть самолетов ARJ21-700 с серийными номерами с АС109 по АС114 находились в цеху окончательной сборки. Можно предположить, что, за исключением АС108, они реально будут сданы только в 2018 году.

Сейчас СОМАС заявляет о наличии у нее 433 заказов (видимо, с опционами) на самолет ARJ21 со стороны 20 заказчиков.

Четыре самолета ARJ21-700 с серийными номерами с АС108 по АС111 в цеху окончательной сборки на шанхайском предприятии Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. (SAMC) китайской государственной авиастроительной компании Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC), 14.06.2017. Источник: СОМАС

Третий китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. 19.10.2017. Источник: СОМАС

Третий китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. 19.10.2017. Источник: СОМАС

Третий китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС107, регистрационный номер В-3386), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. 19.10.2017. Источник: СОМАС