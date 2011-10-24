Филиппины могут подписать соглашение о ВТС с Россией во время визита Шойгу в Манилу



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Манила/Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Филиппинами может быть подписано в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Манилу, где с 23 по 24 октября пройдёт встреча глав военных ведомств Россия-АСЕАН, сообщил "Интерфаксу" посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

"В октябре пройдет встреча министров обороны Россия-АСЕАН в Маниле. Ожидается также двусторонняя встреча с российским министром", - сообщал ранее посол.

По его словам, в ходе встречи министры обороны России и Филиппин может быть подписано соглашение о двустороннем ВТС.

Посол уточнил, что на данный момент между двумя странами не подписано соглашение о поставках российских вооружений Филиппинам.

Сообщалось, что встреча министров обороны Россия-АСЕАН пройдет в Маниле с 23 по 24 октября.

В конце августа текущего года К.Соррета заявил агентству, что соглашение о ВТС Филиппин и РФ скоро будет готово к подписанию.

"В течение визита (президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию - "ИФ-АВН") у нас была возможность подписать два соглашения, связанных с вопросами безопасности: одно между нашими министерствами обороны, второе между нашими Советами безопасности. Еще три соглашения ожидают подписания. Среди них соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы его обсудили, и скоро оно будет готово к подписанию", - сказал К.Соррета тогда в интервью "Интерфаксу".

"Говоря о содержании этого соглашения, мы заинтересованы в обучении, обмене разведданными и поставках вооружений", - пояснил К.Соррета.

Также в Маниле прорабатывают возможность переговоров С.Шойгу с президентом Филиппин. "Мы прорабатываем возможность переговоров Сергея Шойгу с нашим министром обороны. Также есть вероятность встречи российского министра с президентом Дутерте", - сказал К.Соррета на пресс-конференции в Москве 23 августа.

Днём ранее замминистра обороны Филиппин Раймундо Элефанте сообщил, что в военном ведомстве его страны рассчитывают на подписание соглашения о ВТС с Россией во время визита главы Минобороны РФ в Манилу, первые поставки российских вооружений возможны уже в конце года, вторым этапом может быть договоренность по вертолётам Ми-17.

"В октябре министр обороны России приедет, чтобы подписание состоялось на Филиппинах. Он уже согласился приехать", - сказал Р.Элефанте в интервью "Интерфаксу" на площадке международного военно-технического форума "Армия 2017", отвечая на вопрос, когда состоится подписание двустороннего соглашения по ВТС.

"Первые поставки вооружений мы ожидаем в конце этого года или в самом начале следующего. Речь идёт о лёгких видах стрелковых вооружений, в том числе бренда "Калашников", у которого очень большая линейка автоматической продукции", - сказал Р.Элефанте.

"Во вторую очередь, второй партией, могут стать вертолеты Ми-17", - отметил собеседник агентства.

11 октября текущего года западные СМИ сообщили со ссылкой на президента Филиппин, что Россия направила Вооружённым силам этой страны партию автоматов Калашникова.

"В рамках соглашений, достигнутых в ходе нашего визита в Россию, продлившегося почти 24 часа, мы договорились о поставках автоматов Калашникова", - сказал Р.Дутерте, общаясь с солдатами и полицейскими в окрестностях Манилы. Модель автоматов он не уточнил.

Президент сказал, что речь идёт о пяти тысячах единиц оружия, причём эта партия, по его словам, уже находится в пути.

В сообщениях СМИ отмечалось, что это, возможно, первая поставка российского оружия на Филиппины. Основным экспортёром вооружений в эту страну традиционно являются США.

Между тем официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьёва в конце августа текущего года сообщила "Интерфаксу", что "филиппинская сторона проявляет интерес к широкому спектру российской продукции военного назначения (ПВН) для всех видов вооружённых сил, полиции и береговой охраны". "Это патрульные корабли, скоростные катера, подводные лодки проекта 636 ("Варшавянка"- "ИФ"), вертолётная техника, бронированные автомобили, стрелковое оружие и средства ближнего боя", - заявила М.Воробьёва.

По её словам, соответствующие коммерческие предложения переданы для рассмотрения партнёрам. "Российская сторона готова приступить к конкретным переговорам по всем проектам, представляющим интерес, в удобные филиппинской стороне сроки", - сказала М.Воробьёва.

23 мая текущего года в рамках визита в Москву Р.Дутерте были подписаны 11 документов, один из них - соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В ФСВТС России в конце мая агентству сообщили, что РФ готова поставить Филиппинам вооружения, которые помогут повысить эффективность борьбы с терроризмом и пиратством. М.Воробьёва также отмечала тогда, что "обсуждается вопрос о формировании нормативно-правовой базы российско-филиппинского ВТС".

Она сообщила, что филиппинской стороне проведены презентации продукции концерна "Калашников", вертолётов Ми-17В-5, Ми-17Ш, Ми-35, быстроходных катеров, систем береговой охраны, других образцов ПВН.

Ранее Р.Дутерте сообщил, что Филиппины нуждаются в высокоточном оружии, производимом РФ и Китаем. "Мы открыто обращаемся к вам с предложением дружбы и хотим приобретать у вас оружие, которое нам нужно. Не вертолёты, хотя и вертолёты могут помочь в борьбе против повстанцев, а бороться с ними очень трудно", - сказал президент в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В апреле текущего года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что в России рассчитывают на активизацию ВТС с Филиппинами. "Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков. Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолётной технике и технике военно-морских сил", - сказал Д.Шугаев 11 апреля на лекции в Дипакадемии МИД РФ.