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Военнослужащие РФ и Индии на учении "Индра-2017" соревновались на полосе препятствий

24.10.2017 Интерфакс-АВН 178 0
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Индра-2014
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014».
Источник: www.volganet.ru

Владивосток. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии во время первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" провели соревнование групп по антитеррористической деятельности на полигоне Горностай под Владивостоком.

По итогам соревнования на полосе препятствий и по результатам выполнения стрельб победила команда морских пехотинцев Тихоокеанского флота, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Группы по антитеррористической деятельности со штатным оружием и в экипировке преодолевали двухметровый забор, кирпичную стену, проволочные заграждения на низких и высоких кольях и участок железной дороги", - говорится в сообщении.

Часть трассы проходила через тоннель, систему подземных коммуникаций и ров с водой. Протяженность маршрута с 19 препятствиями составила 1200 м.

Военнослужащие двух стран в составе отделений выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов по мишеням.

Как сообщалось, международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно мероприятие с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

Учения продлится до 29 октября. В общей сложности в нем примут участие около 1 тыс. военнослужащих двух стран.
23.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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