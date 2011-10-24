Расчеты зенитных комплексов "Панцирь" уничтожили условных террористов в ходе учений в Хабаровском крае
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Спаренный 30-мм зенитный автомат 2А38М на ЗРПК "Панцирь-С1".
Источник: https://ru.wikipedia.org/
Хабаровск. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" отработали навыки ведения боя в ходе учений соединений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.
Расчеты "Панциря" по пути в заданный район преодолели условно зараженную местность и уничтожили террористов, устроивших засаду на дороге.
"После прибытия к цели зенитчики выполнили нормативы по развертыванию ЗРПК на неподготовленной местности", - говорится в сообщении ВВО.
Сообщается, что военнослужащие также потренировались в поиске и уничтожении воздушных целей условного противника. Проводились электронные пуски.
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23.10.2017
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