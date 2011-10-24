Расчеты зенитных комплексов "Панцирь" уничтожили условных террористов в ходе учений в Хабаровском крае



Спаренный 30-мм зенитный автомат 2А38М на ЗРПК "Панцирь-С1".

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Спаренный 30-мм зенитный автомат 2А38М на ЗРПК "Панцирь-С1".Источник: https://ru.wikipedia.org/

Хабаровск. 23 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" отработали навыки ведения боя в ходе учений соединений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

Расчеты "Панциря" по пути в заданный район преодолели условно зараженную местность и уничтожили террористов, устроивших засаду на дороге.

"После прибытия к цели зенитчики выполнили нормативы по развертыванию ЗРПК на неподготовленной местности", - говорится в сообщении ВВО.

Сообщается, что военнослужащие также потренировались в поиске и уничтожении воздушных целей условного противника. Проводились электронные пуски.