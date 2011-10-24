Тиллерсон заявил, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования должны покинуть Ирак



Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.

Источник: Пресс-служба Хезболлах Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.Источник: Пресс-служба Хезболлах

Госсекретарь США также призвал другие страны отказаться от сотрудничества с иранским Корпусом стражей исламской революции

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что вооруженные отряды, которых поддерживает Иран, должны покинуть территорию Ирака. Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед журналистами в Эр-Рияде. Слова Тиллерсона привела пресс-служба Госдепартамента.

"Эти бойцы должны вернуться домой. Все иностранные бойцы должны вернуться домой", - сказал шеф американской демократии о находящихся в Ираке шиитских формированиях.

Тиллерсон считает, что "независимый и процветающий" Ирак станет противоположностью "Ирана с его враждебным поведением". Госсекретарь подчеркнул, что восстановление республики "до некоторой степени будет противодействовать непродуктивному влиянию Ирана" в этой ближневосточной стране.

По словам главы Госдепартамента, страны за пределами региона могут сыграть существенную роль в сдерживании Тегерана. В качестве примера он привел отказ от сотрудничества с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Компании и страны, которые взаимодействуют с ним, "действительно делают это с повышенным риском", полагает Тиллерсон. "Мы надеемся, что европейские компании, страны, международное сообщество присоединятся к США в деле введения санкций с целью положить конец определенным действиям иранского Корпуса стражей исламской революции, который разжигает очаг нестабильности и разоряет регион", - считает госсекретарь.

Он также призвал Эр-Рияд активнее помогать Багдаду в восстановлении республики.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР. Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.