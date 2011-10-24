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Трамп: Китай начал помогать США оказывать экономическое давление на КНДР

24.10.2017 ТАСС 195 0
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник: © AP Photo/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов уточнил, что Китай "закрывает свою банковскую систему" для КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Пекин начал содействовать Вашингтону в оказании экономического давления на Пхеньян. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Китай, действительно, помогает нам в том, что касается Северной Кореи", - отметил американский лидер. "Они закрывают свою банковскую систему для Северной Кореи", - пояснил Трамп. По его словам, китайская сторона также ограничила поставки нефти в КНДР.

"Они делают много", - добавил президент США, отметив, что "это происходит впервые". Вместе с тем Трамп заявил, что Пекин еще "может сделать нечто очень значимое в отношении Северной Кореи". "Посмотрим, что будет", - сказал Трамп.

Говоря о возможных действиях Вашингтона в отношении Пхеньяна, президент США сообщил: "Мы готовы ко всему, мы настолько готовы, что вы не поверите". "Было бы хорошо, если бы нам не пришлось делать этого, но произойдет ли это? Кто знает", - добавил Трамп, не пояснив, какие именно действия он имеет в виду.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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