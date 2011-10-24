Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

WSJ: Tesla договорилась о строительстве своего предприятия в Китае

24.10.2017 ТАСС 148 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © AP Photo/Rich Pedroncelli

Как отмечается в газете, в корпорации рассчитывают, что создание предприятия позволит существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Tesla намерена создать собственное производственное предприятие в Шанхае. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, представители компании уже достигли соответствующей договоренности с местными властями, они совместно прорабатывают вопрос о том, как и когда следует об этом официально объявить. Промышленный объект будет полностью принадлежать Tesla.

Как отмечается в публикации, в Tesla рассчитывают, что создание предприятия позволит компании существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями. В Tesla пока официально не подтвердили приведенную в материале информацию. При этом корпорация ранее заявляла о намерении в перспективе наладить производство в Китае.

Tesla до последнего времени выпускала две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. В последние месяцы компания начала очень ограниченное производство нового седана Model 3. Выручка корпорации по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Tesla

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы