WSJ: Tesla договорилась о строительстве своего предприятия в Китае



Источник: © AP Photo/Rich Pedroncelli Источник: © AP Photo/Rich Pedroncelli

Как отмечается в газете, в корпорации рассчитывают, что создание предприятия позволит существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Tesla намерена создать собственное производственное предприятие в Шанхае. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, представители компании уже достигли соответствующей договоренности с местными властями, они совместно прорабатывают вопрос о том, как и когда следует об этом официально объявить. Промышленный объект будет полностью принадлежать Tesla.

Как отмечается в публикации, в Tesla рассчитывают, что создание предприятия позволит компании существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями. В Tesla пока официально не подтвердили приведенную в материале информацию. При этом корпорация ранее заявляла о намерении в перспективе наладить производство в Китае.

Tesla до последнего времени выпускала две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. В последние месяцы компания начала очень ограниченное производство нового седана Model 3. Выручка корпорации по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.