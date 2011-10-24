WSJ: Tesla договорилась о строительстве своего предприятия в Китае
|
|
Источник: © AP Photo/Rich Pedroncelli
Как отмечается в газете, в корпорации рассчитывают, что создание предприятия позволит существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Tesla намерена создать собственное производственное предприятие в Шанхае. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, представители компании уже достигли соответствующей договоренности с местными властями, они совместно прорабатывают вопрос о том, как и когда следует об этом официально объявить. Промышленный объект будет полностью принадлежать Tesla.
Как отмечается в публикации, в Tesla рассчитывают, что создание предприятия позволит компании существенно снизить производственные издержки и укрепиться на китайском рынке автомобилей с электродвигателями. В Tesla пока официально не подтвердили приведенную в материале информацию. При этом корпорация ранее заявляла о намерении в перспективе наладить производство в Китае.
Tesla до последнего времени выпускала две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. В последние месяцы компания начала очень ограниченное производство нового седана Model 3. Выручка корпорации по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
|
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2017 Полгода с Tesla Model X 60D
06.10.2017 На зарядку становись: российские учёные обеспечат работу летающих авто
05.10.2017 Военные новости: военный интернет вещей
02.10.2017 Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
22.09.2017 Российский атомный гигант вступил в борьбу за участие в электромобильном буме (Bloomberg)
07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
31.08.2017 КРЭТ начинает серийный выпуск станций для быстрой зарядки электромобилей
24.08.2017 Как строят самый большой завод в мире: видео