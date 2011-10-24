В космическом агентстве Аргентины видят широкие возможности для сотрудничества с РФ
|
|
Вид на Землю с борта МКС.
Источник: © NASA
Последнее соглашение о сотрудничестве между аргентинской и российской стороной было подписано еще при СССР
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентина и Россия активно работают над заключением нового соглашения о сотрудничестве в космической области и могут расширить взаимодействие в этой сфере. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС ответственный за сотрудничество в международных проектах по исследованию Вселенной Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (Conae - Comisin Nacional de Actividades Espaciales) Станислав Макарчук.
"Есть много идей. В данный момент мы работаем над подписанием нового протокола [о сотрудничестве]", - отметил он. По его словам, последнее соглашение о сотрудничестве между аргентинской и российской стороной было подписано еще при СССР. "Было бы хорошо его обновить, поэтому мы с российской стороной хорошо, плотно работаем над протоколом", - сказал Макарчук, добавив, что до подписания документа "не хватает всего немного".
По мнению специалиста, госкопорация "Роскосмос" и Conae могут развивать взаимодействие в области "космических технологий, наблюдения за Землей, исследования Вселенной и космической навигации". "Это те направления, в которых есть очень большой потенциал для взаимной работы, плюс формирование кадров", - сказал Макарчук.
Он также считает, что Аргентина могла бы предложить России свои наработки в области изучения "далекого космоса". "У нас уже развиты определенные ноу-хау. Допустим, у Чили ноу-хау по оптическим телескопам, а у нас - по далекому космосу", - добавил он.
"С российской стороной у нас очень долгая история взаимоотношений. У нас налажены контакты с очень многими структурами", - отметил Макарчук. По его словам, в частности недавно Conae подписала соглашение с Самарским государственным аэрокосмическим университетом.
Региональный пионер в космосе
Представитель аргентинской комиссии принял участие в открытии выставки, посвященной 60-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли, которое состоялось в пятницу в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе. В экспозицию вошли архивные фотографии тех времен, а также кадры, рассказывающие о дальнейшем развитии российской космонавтики. Кроме того, на открытии выставки был показан документальный фильм о запуске спутника.
"Мы очень рады этому юбилею. Для нас это начало космической эры, а мы напрямую связаны с этой тематикой", - сказал Макарчук. "У Аргентины получилось сделать первые шаги [в космической сфере] раньше других стран [Латинской Америки], то есть на региональном уровне мы тоже являемся небольшими пионерами", - подчеркнул он.
Как отметил Макарчук, к настоящему моменту Аргентина запустила четыре собственных спутника и работает над созданием новых. "И всю нашу космическую активность мы ведем на базе международного сотрудничества. Идти в космос одному - это дорого и очень рискованно, поэтому Аргентина делает свои шаги в космических миссиях совместно с другими агентствами", - подчеркнул представитель комиссии.
|
21.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.04.2017 Космонавт №34: в Москве скончался Георгий Гречко
07.12.2015 Вахтанг Вачнадзе: «Освоение Луны станет трамплином для полетов к Марсу»
27.11.2014 Надо ли лететь на Марс?
23.04.2012 Еще раз об утилизации – с эмоциями и без
28.09.2011 Сверхточная «Скорость» и невидимка «Курьер»
20.08.2007 Посетители МАКС-2007 впервые смогут совершить виртуальный полет к звездам
23.10.2017 Роскосмос планирует не менее двух пусков спутников с Восточного в 2018 году
20.10.2017 В "Роскосмосе" рассказали о сбое в электронике "Прогресса"