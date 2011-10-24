Ростех откроет в Мексике центр обслуживания российских вертолетов



Источник: © Егор Алеев/ТАСС Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Компания Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой будет размещен центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ансат"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ростех и компания Craft Avia Center откроют в Мексике центр обслуживания российских вертолетов. Об этом договорились глава мексиканской компании Хосе де Висенте и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский, сообщили ТАСС в пресс-службе российской госкорпорации.

"Компания Craft Avia Center обратилась к нам с предложением стать дистрибьютором вертолетов "Ансат" на мексиканском рынке. Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ансат" площадью 4000 кв. м, а также шоурум для демонстрации вертолетов и продажи услуг по ответственному хранению", - приводятся в сообщении слова Богинского.

Отмечается, что на сегодняшний день парк российских вертолетов в Мексике включает около 50 Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.

Ранее в воскресенье стало известно, что "Вертолеты России" планируют заключить с ВВС Мексики контракт на сервисное обслуживание 19 вертолетов Ми-17. Дополнительно обсудить эти и другие вопросы планируется в понедельник в ходе встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром национальной обороны Мексики генералом Сальвадором Сепедой в Мехико.