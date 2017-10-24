Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21



Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

САН-ЛУИС-ПОТОСИ, 22 окт - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский авиаперевозчик Interjet заинтересован в приобретении российских самолетов МС-21, сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко.

"Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что у России будет (для этого самолета. - Прим. ред.) и свой мотор, более легкий", - сказал Алеман Веласко после встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".