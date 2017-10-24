Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
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Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
САН-ЛУИС-ПОТОСИ, 22 окт - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский авиаперевозчик Interjet заинтересован в приобретении российских самолетов МС-21, сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко.
"Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что у России будет (для этого самолета. - Прим. ред.) и свой мотор, более легкий", - сказал Алеман Веласко после встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".
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23.10.2017
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SteSus
1696
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№1
24.10.2017 13:22
И всё-так удивительные эти мексиканцы, как бы хороши не были SSJ и МС-21!
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0Сообщить модератору
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Олег Бахарев
1912
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№2
24.10.2017 13:56
Всё правильно делает Интерджет. Первым покупателям достаются товары по рекламным ценам. 8)
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+3Сообщить модератору
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Байкал57
413
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№3
24.10.2017 13:59
Для Запада Мексика это "Чиканос", хоть в США, хоть Канаде с ЕС. Почморить при случае их они тоже любят и наши SSjты из этой серии.
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-2Сообщить модератору
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SteSus
1696
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№4
24.10.2017 14:28
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
Всё правильно делает Интерджет. Первым покупателям достаются товары по рекламным ценам. 8)Это понятно, но по-моему они верят в русские самолёты больше чем сами русские!
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Для Запада Мексика это "Чиканос", хоть в США, хоть Канаде с ЕС. Почморить при случае их они тоже любят и наши SSjты из этой серии.Эти чиканос эксплуатируют SSJ куда лучше чем Говнофлот.
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