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Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21

24.10.2017 РИА Новости 589 5
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МС-21
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

САН-ЛУИС-ПОТОСИ, 22 окт - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский авиаперевозчик Interjet заинтересован в приобретении российских самолетов МС-21, сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко.

"Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что у России будет (для этого самолета. - Прим. ред.) и свой мотор, более легкий", - сказал Алеман Веласко после встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Мексика
Россия
США
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
SteSus
1696
№1
24.10.2017 13:22
И всё-так удивительные эти мексиканцы, как бы хороши не были SSJ и МС-21!
0
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RU
Олег Бахарев
1912
№2
24.10.2017 13:56
Всё правильно делает Интерджет. Первым покупателям достаются товары по рекламным ценам. 8)
+3
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RU
Байкал57
413
№3
24.10.2017 13:59
Для Запада Мексика это "Чиканос", хоть в США, хоть Канаде с ЕС. Почморить при случае их они тоже любят и наши SSjты из этой серии.
-2
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RU
SteSus
1696
№4
24.10.2017 14:28
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
Всё правильно делает Интерджет. Первым покупателям достаются товары по рекламным ценам. 8)
Это понятно, но по-моему они верят в русские самолёты больше чем сами русские!

Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Для Запада Мексика это "Чиканос", хоть в США, хоть Канаде с ЕС. Почморить при случае их они тоже любят и наши SSjты из этой серии.
Эти чиканос эксплуатируют SSJ куда лучше чем Говнофлот.
+1
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RU
askme
209
№5
24.10.2017 18:54
Эта компания должна стать талисманом нашего гражданского авиапрома. Самые большие скидки - всегда им. На все времена)
+1
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