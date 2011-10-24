США не нужна поддержка ЕС для усиления санкций против Ирана, заявил Трамп



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном.

"Вообще-то я им (европейцам - ред.) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль (Макрон, президент Франции - ред.) или Ангела (Меркель, канцлер Германии - ред.) или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".

"Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС - ред.) немного сложно что-то сделать", - добавил Трамп.

Подход нынешнего президента США контрастирует с позицией его предшественника Барака Обамы, который считал, что односторонние санкции без участия ЕС и других крупных игроков зачастую неэффективны и невыгодны США.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.