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США отказали во въезде в страну командующему вооруженными силами Индонезии

24.10.2017 РИА Новости 176 0
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Герб Генерального консульства США. Архивное фото
Герб Генерального консульства США. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командующему вооруженными силами Индонезии Гатоту Нурмантьо отказали во въезде в США, несмотря на приглашение со стороны главы Комитета начальников штабов американских ВС, сообщает телеканал CNN.

Посольство США в Джакарте опубликовало сообщение, согласно которому генерал Нурмантьо был приглашен председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом на конференцию по вопросам борьбы с экстремизмом, которая пройдет 23-24 октября в Вашингтоне.

Высокопоставленный индонезийский военный вместе со своей женой должен был вылететь из Джакарты в Вашингтон в субботу, однако получил уведомление от американской таможенно-пограничной службы, что его делегации не разрешен въезд в США, сообщает телеканал.

В посольстве США в Джакарте принесли извинения министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди за то, что визит не состоялся по плану, а также за причинение неудобств высокопоставленному военному. Правительство Индонезии, в свою очередь, ожидает от властей США разъяснений касательно инцидента.
23.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индонезия
Россия
США

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