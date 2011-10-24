Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Семьи погибших американских военных получили письма от Трампа

24.10.2017 РИА Новости 156 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 0
Эсминец ВМС США Джон Маккейн. Архивное фото
Эсминец ВМС США Джон Маккейн. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Roslan Rahman

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Несколько семей погибших в августе американских моряков получили письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа спустя два месяца, пишет издание Atlantic со ссылкой на родственников военных.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.

Семьи погибших военных лишь 20 октября стали получать письма с соболезнованиям, то есть через два после разгоревшейся полемики вокруг разговора Трампа с вдовой погибшего в Нигере солдата ВС США.

Отец одного из моряков сообщил, что до этого письма не получал каких-либо известий от американского президента. "Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались", - сообщил газете Тимоти Эклз, отец одного из моряков.

При этом он отметил, что письмо было учтивым.

Еще две семьи также подтвердили изданию, что получили письма из Белого дома 20 октября.

Член палаты представителей США Фредерика Уилсон 18 октября заявила, что Трамп сказал вдове погибшего в Нигере американского военного Дэвида Джонсона, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Эти слова показались ей неуместными и "бесчувственными", поскольку у жены погибшего солдата остались двое детей и она ожидает третьего ребенка. Американский президент обвинил Уилсон во лжи.

Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
Россия
Сингапуp
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы