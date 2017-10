Американский конгресс изучает "нарушения" при заключении "урановой сделки"

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США изучает возможные нарушения при заключении "урановой сделки" с Россией, сообщил конгрессмен и член комитета Рон ДеСантис.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

"Я общался с тайным осведомителем, который помогал ФБР раскрыть эту коррупционную схему. В интересах общества, чтобы этот человек смог рассказать об этом конгрессу", - сообщил ДеСантис в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что осведомителю, который подписал с администрацией экс-президент Барака Обамы договор о неразглашении информации, пригрозили "карательными мерами", когда он попытался "выступить" в 2016 году.

Телеканал отмечает, что на прошлой неделе свое расследование начал юридический комитет сената США.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.