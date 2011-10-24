Американский конгресс изучает "нарушения" при заключении "урановой сделки"
|
|
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США изучает возможные нарушения при заключении "урановой сделки" с Россией, сообщил конгрессмен и член комитета Рон ДеСантис.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.
"Я общался с тайным осведомителем, который помогал ФБР раскрыть эту коррупционную схему. В интересах общества, чтобы этот человек смог рассказать об этом конгрессу", - сообщил ДеСантис в интервью телеканалу Fox News.
Он также отметил, что осведомителю, который подписал с администрацией экс-президент Барака Обамы договор о неразглашении информации, пригрозили "карательными мерами", когда он попытался "выступить" в 2016 году.
Телеканал отмечает, что на прошлой неделе свое расследование начал юридический комитет сената США.
Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.
|
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2017 США не нужна поддержка ЕС для усиления санкций против Ирана, заявил Трамп
24.10.2017 Семьи погибших американских военных получили письма от Трампа
19.10.2017 США готовы поставлять Индии электромагнитные катапульты для авианосцев
17.10.2017 Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
17.10.2017 Нетаньяху уверен, что Иран не будет нарушать условия ядерной сделки
16.10.2017 Как США проиграли войну в Сирии России и Ирану (Newsweek, США)
12.10.2017 Reuters: США намерены увеличить экспорт беспилотников
10.10.2017 "Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"