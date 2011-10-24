В США назвали ожидаемую дату падения обломков советского спутника
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Спутник на Земной орбите. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / Andrey Armyagov
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Падение фрагментов еще одного не сгоревшего в атмосфере Земли советского спутника радиоэлектронной разведки "Космос-1461" ожидается 23 октября, следует из уточненного прогноза одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.
"Предупреждение: ожидается, что этот объект распадется в понедельник, 23.10.2017 UTC", - отмечается в сообщении.
Ранее прогнозировалось падение обломков этого космического аппарата весом 1,7 тонны 25 ноября. Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
Кроме того, 23 октября может закончить свое существование спутник двойного назначения "Молния-1-44" (серия Молния-1+"). Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров.
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23.10.2017
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