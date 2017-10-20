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Более 600 семей военнослужащих обеспечены жильем в Самарской области

20.10.2017 Центральный военный округ 196 0
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ЦВО
Центральный Военный Округ.
Источник: http://cska.ru/

В 2017 году более 600 семей военнослужащих получили служебное жилье в Самарской области, либо получают компенсацию за поднаем. Об этом сообщил начальник самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.


«Военнослужащие по контракту должны быть обеспечены служебным жильем в течение трех месяцев со дня прибытия к новому месту службы. В этом году мы обеспечили служебным жильем 390 семей», – сказал Самсонов – «Есть и такие районы, где нет служебного фонда, или квартиры не подходят по площади. В таких случаях военнослужащим предоставляется денежная компенсация для найма жилья. С учетом этого, мы в этом году обеспечили жильем более 600 военнослужащих. Это очень хорошие показатели».


Компенсацию за поднаем военнослужащие получают только в том случае, если нет подходящего служебного жилья. При заключении договоров по найму офицеры и прапорщики получают предельную стоимость компенсации за каждый кв. метр, установленный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для Самарской области - 388,32 рублей. Например, семья из двух человек получает 13.979,52 рублей, а семья из трех человек - 16.697,76 рублей.
20.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Страны
Россия

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