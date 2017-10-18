"Игуана": лодка на гусеничном ходу



Лодка-амфибия Iguana Pro.

Источник: iguana-yachts.com Лодка-амфибия Iguana Pro.Источник: iguana-yachts.com

Плавающие колёсные и гусеничные машины — не редкость, но французская компания Iguana Yachts создала "ездящую" лодку. Вчера, 17 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на международной выставке вооружений BIDEC 2017, проходящей в эти дни в Бахрейне, была презентована военная версия лодки-амфибии Iguana Pro.

Компания Iguana Yachts занимается производством различных плавсредств. Одним из последних её творений является лодка Iguana Pro, оснащённая убирающимся гусеничным шасси. Изначально Iguana Pro создавалась для экстренных служб, чтобы спасатели могли быстро передвигаться по воде и при необходимости выезжать на лодке на берег или преодолевать отмели, не покидая транспорт.

На выставке BIDEC 2017 компания презентовала модификацию лодки Iguana Pro, созданную для армии. Ключевым отличием военной лодки-амфибии от гражданской версии стали сидения Ullman Patrol Jockey, которые разработаны для поглощения ударов о волны и позволяют десанту и экипажу длительное время выполнять боевые задачи без вреда для здоровья.

Военная версия лодки-амфибии Iguana Pro. Источник: armyrecognition.com

Iguana Pro может развивать скорость до 75 км/ч. При нажатии на специальную кнопку лодка выпускает пару гусеничных шасси и может продолжать движение по грунту. Разработчики не указывают скорость передвижения лодки по суше, известно лишь то, что переход из плав-режима в наземный и обратно занимает всего 8 секунд.

Компания Iguana Yachts заявляет, что её новая разработка может стать альтернативой быстроходным десантным лодкам, которыми комплектуются практически все типы военных кораблей и некоторые виды катеров. По словам разработчиков, спроектированное ими гусеничное шасси надёжно, неприхотливо в обслуживании и может использоваться как на песке или грунте, так и на каменистом берегу.