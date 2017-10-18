Авианосцы: размер имеет значение



Авианосец USS Gerald R. Ford.

Источник: navyrecognition.com Авианосец USS Gerald R. Ford.Источник: navyrecognition.com

Gerald R. Ford – оптимальный авианосец для ВМС США. Вчера, 17 октября, портал scout.com сообщил о том, что американский стратегический исследовательский центр RAND опубликовал результаты своего исследования зависимости боевых возможностей авианесущего корабля от его размеров и стоимости.

"Чем больше – тем лучше", – таков вердикт аналитиков некоммерческой организации Research and Development, более известной как RAND Corporation, в отношении авианосцев. В своём недавнем исследовании они попытались ответить на вопрос, есть ли смысл в гигантских авианесущих кораблях, и что будет, если пожертвовать размерами ради снижения стоимости авианосца.

Заказчиком исследования выступило Минобороны США. В военном ведомстве решили проверить, насколько стратегия по развитию ВМС и Корпуса морской пехоты оправдана в плане расходов, "живучести" и проецируемой силы. В качестве прототипов выступали корабли, уже имеющиеся в составе американского флота, а также концепты в виде авианосцев "среднего" и "мини" классов. Аналитики RAND условно разделили авианосцы на четыре класса:

CVN 8X – прообразом послужили авианосцы типа Gerald R. Ford, имеющие водоизмещение порядка 100 000 т;

CVN LX – концепция авианосца водоизмещением 70 000 т. Такой корабль обойдется флоту дешевле, но будет более ограниченным по размеру авиакрыла, а также запасу топлива и боеприпасов для него;

CV LX – концепт авианосца водоизмещением 40 000 т. Прообразом выступил УДК типа America. В сравнении рассматривалась версия авианосца с атомной энергетической установкой;

CV EX – концепт лёгкого авианосца водоизмещением 20 000 т.

По итогам исследования в RAND Corporation сообщили, что сейчас и в обозримом будущем оптимальным является вариант авианосца CVN 8X (Gerald R. Ford). Корабль водоизмещением 100 000 т способен нести и поддерживать боеготовность порядка 80 боевых самолётов, что является достаточным для проецирования силы согласно военной доктрины США. При этом экономия при выборе авианосцев класса CVN LX (70 000 т) не будет оправдана в виду ограниченных возможностей этих кораблей.

Сравнительная таблица концептов авианосцев от RAND Corporation. Источник: rand.org

Форматы авианосцев CV LX и CV EX в RAND признали непрактичными в условиях текущей военной доктрины США. Авианосцы CV LX не обладают достаточным авиакрылом, в большей мере зависят от кораблей снабжения и требуют иного подхода к формированию авианосных групп. Аналогичные выводы были сделаны и для концепции CV EX. При этом в RAND Corporation указывают, что этот формат авианосцев имеет право на существование, но потребует полного переформатирования военно-морского флота.