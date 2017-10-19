США помогут Индии с авианосцами



Лётная палуба авианосца Gerald R. Ford.

Источник: ga.com Лётная палуба авианосца Gerald R. Ford.Источник: ga.com

Соединённые Штаты помогут Индии с созданием новых авианосцев. Вчера, 18 октября, портал indiatimes.com сообщил о том, что администрация президента США одобрила поставки Индии электромагнитных катапульт EMALS, которые будут использоваться при постройке новых авианесущих кораблей.

Индия впервые проявила интерес к новой системе запуска самолётов с корабельной палубы ещё несколько лет назад. Вчера стало известно о том, что администрация президента США ответила индийским властям, что Вашингтон готов предоставить Индии новую технологию.

Система EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) разработана компанией General Atomics для замены паровых катапульт на американских авианосцах. Первым кораблём, оснащённым электромагнитной катапультой, стал авианосец Gerald R. Ford (CVN 78).

Тестирование электромагнитной катапульты на авианосце Gerald R. Ford

Как заявляет производитель, катапульта системы EMALS в сравнении с паровыми обеспечивает больший импульс толчка при снижении общей массы катапульты. Кроме того, электромагнитная катапульта позволят увеличить интенсивность полётов авиации. Так, для кораблей типа Gerald R. Ford она заявлена на уровне 160 самолётовылетов в день с возможностью пиковых нагрузок до 220 самолётовылетов (для сравнения, возможности авианосцев класса Nimitz – 120 самолётовылетов ежедневно).