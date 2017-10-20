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БМП K21 стала танком

20.10.2017 Warspot 513 1
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Средний танк K21–105.
Средний танк K21–105.
Источник: defence-blog.com

Южная Корея поддержала общемировой тренд по созданию лёгких танков. Вчера, 18 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на выставке ADEX 2017, проходящей в Сеуле, компания Hanwha Defense представила танк K21–105, созданный на базе южнокорейской БМП K21.

K21–105 формально классифицируется как средний танк и оснащён орудием калибра 105 мм. Обитаемый боевой модуль (башня) CT-CV 105HP разработан бельгийской компанией CMI Defense. Двухместная башня может вести огонь мощными боеприпасами стандарта НАТО M1060CV, что позволяет машине практически на равных воевать против более тяжёлых танков.

Небольшая масса и малое усилие отката пушки в CT-CV 105HP позволяют ставить эту башню на относительно лёгкие машины, сохраняя авиатранспортабельность. Например, общая масса БМП Piranha III с модулем CT-CV составляет всего 17,2 т. Кроме того, модуль имеет дневной и ночной прицелы с тепловизором, систему "хантер-киллер", панорамный обзор, лазерный дальномер, а боеприпасы уложены в автомат заряжания.

Презентация боевого модуля CT-CV 105HP на БТР Piranha

В компании Hanwha Defense указывают, что основное предназначение K21–105 – поддержка пехоты. При этом танк может использоваться для поражения бронетехники и укреплений противника. По словам разработчиков, машина "существенно дешевле" основных боевых танков и менее требовательна к обслуживанию.

В базовом варианте БМП K21 весит 26 т и вмещает 12 человек. Основное оружие машины – 40-мм автоматическая пушка, алюминиевая броня защищает экипаж и десант от бронебойных крупнокалиберных пуль. Двигатель мощностью в 740 л. с. разгоняет БМП до 70 км/ч, а легкосплавная броня позволяет ей вплавь преодолевать водные преграды.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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Страны
Бельгия
Южная Корея
Проекты
NATO
Piranha

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1205
№1
20.10.2017 20:30
Яичная скорлупка, вооруженная молотком...
0
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