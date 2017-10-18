Россия проведет ракетные пуски из Баренцева моря и Тихого океана



Военнослужащий ВМС РФ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ Военнослужащий ВМС РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ

Российский ВМФ в ближайшие дни проведет из акватории Баренцева моря и северо-западной части Тихого океана пуски баллистических ракет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международные предупреждения для мореплавателей, которые были распространены российской стороной.

Согласно данным российских прибрежных предупреждений (ПРИП), в период до 30 октября в связи с ракетными пусками будет закрыт ряд районов для судоходства в Баренцевом и Карском морях, в том числе к северу от побережья Мурманской области и вокруг архипелага Новая Земля, а также акватория Чёшской губы у восточного побережья полуострова Канин (Ненецкий автономный округ).

Ранее портал iz.ru писал, что корабли Черноморского флота завершили масштабные учения в Черном море. В частности, запущенные береговым ракетным комплексом "Утес" ракеты в рамках учений поразили тактические группы противолодочных и ракетных кораблей с помощью ракетных комплексов "Оса".

Григорий Медведев