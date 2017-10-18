Россия проведет ракетные пуски из Баренцева моря и Тихого океана
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Военнослужащий ВМС РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ
Российский ВМФ в ближайшие дни проведет из акватории Баренцева моря и северо-западной части Тихого океана пуски баллистических ракет.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международные предупреждения для мореплавателей, которые были распространены российской стороной.
Согласно данным российских прибрежных предупреждений (ПРИП), в период до 30 октября в связи с ракетными пусками будет закрыт ряд районов для судоходства в Баренцевом и Карском морях, в том числе к северу от побережья Мурманской области и вокруг архипелага Новая Земля, а также акватория Чёшской губы у восточного побережья полуострова Канин (Ненецкий автономный округ).
Ранее портал iz.ru писал, что корабли Черноморского флота завершили масштабные учения в Черном море. В частности, запущенные береговым ракетным комплексом "Утес" ракеты в рамках учений поразили тактические группы противолодочных и ракетных кораблей с помощью ракетных комплексов "Оса".
Григорий Медведев
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18.10.2017
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