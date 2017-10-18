Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия проведет ракетные пуски из Баренцева моря и Тихого океана

20.10.2017 Известия.ru 337 0
0
Понравилась новость?
 0
ВМС РФ
Военнослужащий ВМС РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ

Российский ВМФ в ближайшие дни проведет из акватории Баренцева моря и северо-западной части Тихого океана пуски баллистических ракет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международные предупреждения для мореплавателей, которые были распространены российской стороной.

Согласно данным российских прибрежных предупреждений (ПРИП), в период до 30 октября в связи с ракетными пусками будет закрыт ряд районов для судоходства в Баренцевом и Карском морях, в том числе к северу от побережья Мурманской области и вокруг архипелага Новая Земля, а также акватория Чёшской губы у восточного побережья полуострова Канин (Ненецкий автономный округ).

Ранее портал iz.ru писал, что корабли Черноморского флота завершили масштабные учения в Черном море. В частности, запущенные береговым ракетным комплексом "Утес" ракеты в рамках учений поразили тактические группы противолодочных и ракетных кораблей с помощью ракетных комплексов "Оса".


Григорий Медведев
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Земля
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.10 22:59
  • 266
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 20.10 22:33
  • 2
Российско-французский броневик "Тигр-NEXTER" и его особенности
  • 20.10 22:19
  • 25
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 20.10 21:14
  • 640
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 20.10 21:10
  • 1108
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 21:03
  • 57
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 20.10 20:42
  • 9
Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35
  • 20.10 20:30
  • 1
БМП K21 стала танком
  • 20.10 19:36
  • 18
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 20.10 18:41
  • 6
Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
  • 20.10 18:23
  • 6
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 20.10 18:00
  • 34
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 20.10 17:51
  • 5
"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году
  • 20.10 17:45
  • 36
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 20.10 16:59
  • 17
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
другие обсуждаемые темы