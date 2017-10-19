Зарядите мои "Искандеры"



Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума Армия-2017 на Свердловском полигоне. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума Армия-2017 на Свердловском полигоне. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Крылатые ракеты занимают нишу тактического ядерного оружия

Начальник полигона Капустин Яр Олег Кислов заявил о завершении испытаний новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". О какой именно ракете идет речь, не уточняется. С особенностями очередного оружия для Ракетных войск и артиллерии разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Ракеты для ОТРК "Искандер-К" и "Искандер-М" хотя и запускаются с одной и той же самоходной пусковой установки, являются принципиально разными изделиями.

"Искандер-М" использует радиолокационно малозаметную высотную (максимальная высота полета 50 км) сверхманевренную (перегрузки в ходе полета достигают 30 g) ракету, осуществляющую полет по квазибаллистической траектории. При этом изделие комплектуется сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО. Дальность стрельбы составляет 500 км.

Комплекс в варианте комплектации "Искандер-К" использует крылатую ракету Р-500 (9М729), осуществляющую полет на предельно малых высотах (по некоторым данным, 6-7 м) с огибанием рельефа местности, c заявленной дальностью стрельбы 500 км. Однако эксперты Пентагона считают, что это заниженный показатель. И это предпринимается, чтобы скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Реальная дальность полета этой крылатой ракеты, по мнению американских военных, составляет 2000-5000 километров. Как полагают западные аналитики, вполне возможно, что дальность полета крылатой ракеты Р-500 даже больше и составляет 5500 километров за счет увеличенных топливных баков, что окончательно выводит ее из ограничений Договора РСМД.

По всей видимости, на полигоне Капустин Яр испытана очередная модификация крылатой ракеты для ОТРК "Искандер".

Можно предположить, что модернизация КР в первую очередь коснулась системы наведения и боевого снаряжения.

В принципе, эти оба направления модернизации можно объединить, поскольку для поражения малоразмерных высокозащищенных объектов, помимо высоких проникающих свойств боевых частей крылатых ракет, требуется решить задачу повышения точности наведения.

Вполне возможно, что именно с этой целью были проведены работы по усовершенствованию системы управления и наведения перспективной крылатой ракеты, а также разработано новое программное обеспечение для системы управления.

Кроме того, по-видимому, предпринимались усилия существенно повысить помехозащищенность приемников ГЛОНАСС, которыми, скорее всего, комплектуются эти крылатые ракеты. Вполне возможно, что перспективное изделие получило и новый вариант системы автономного самонаведения на конечном участке полета (может быть, активную головку самонаведения).

Главная цель модернизации крылатых ракет для ОТРК "Искандер" - резко повысить точность наведения, увеличить могущество и проникающие свойства боевой части. Кроме того, можно не сомневаться - особое внимание разработчиков и военных было уделено повышению боевой устойчивости новых крылатых ракет "Искандера" от средств ПВО и РЭБ противника.

Ряд косвенных признаков позволяет предполагать, что эти цели в ходе испытаний успешно достигнуты, и Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВС РФ получат в ближайшее время ракету с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками. Скорее всего, в первую очередь они поступят во фронтовые ракетные бригады, дислоцированные в округах на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

Неядерные крылатые ракеты, оснащенные приникающими боевыми частями большой мощности, постепенно занимают нишу тактического ядерного оружия.

Уже сейчас, а тем более в ближайшей перспективе такие КР будут способны поражать особо важные и защищенные цели (шахтные и мобильные пусковые установки баллистических ракет, объекты ПРО).

К примеру, крылатые ракеты с проникающими боевыми частями ВС США (КРМБ RGM/UGM-109 Tactical Tomahawk Block 4 и КРВБ AGM-158 JASSM, JASSM-ER) могут поразить шахтную пусковую установку РВСН с вероятностью 95%. Для этого потребуется всего две ракеты при круговом вероятном отклонении 3-5 метров.

Учитывая динамику количественного и качественного изменения запасов крылатых ракет в США, с большой долей вероятности можно прогнозировать значительное (в разы) увеличение масштаба применения крылатых ракет в будущих вооруженных конфликтах.

Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, значительным ростом запасов крылатых ракет в обычном снаряжении. К 2020 году только в США будет более 8 000 современных крылатых ракет большой дальности: планируется иметь не менее 4 000 "Tomahawk" только последних модификаций Block 4, около 3 000 JASSM и 1 500 JASSM-ER. А во-вторых, увеличением количества как самих носителей крылатых ракет, так и значительным увеличением количества ракет, размещаемых на этих носителях, как морских, так и авиационных.

В частности, ПЛАРК "Огайо" может нести 154 "Томагавка", а эсминец УРО класса "Арли Берк" третьего поколения - 128.

Анализ результатов испытаний крылатых ракет в различных условиях, на различных полигонах и с использованием разных носителей, а также опыт их применения в войнах и военных конфликтах позволяет предположить - Соединенные Штаты не только проводят расчеты возможности нанесения "разоружающего" неядерного удара (так называемого быстрого глобального удара), но и методично отрабатывают отдельные элементы такой операции в условиях реальных конфликтов.

Особое внимание уделяется использованию "ударных вариантов боекомплекта" (превышающих штатный), координации ударов с разных направлений по различным группам объектов и ударам на максимальную дальность. В частности, только в Ливии в 2011 году ПЛАРК "Florida" в первом ударе по объектам Муаммара Каддафи произвела пуск 93 крылатых ракет морского базирования. Это всего на четыре ракеты меньше, чем использовал весь объединенный флот антииракской коалиции в 1991 году.

Таким образом, в ближайшей перспективе рост количества "готовых к применению" потенциальных носителей КР, совершенствование систем наведения ракет, аппаратного и программного обеспечения систем управления стрельбой крылатыми ракетами может в несколько раз увеличить интенсивность применения ракет в первом ударе.

В подобных условиях отставание России в вопросах модернизации средств ответного удара не только неразумно, но даже и преступно. По мнению западных аналитиков, ОТРК "Искандер" в настоящее время является самым опасным оружием Вооруженных сил РФ. Последние испытания крылатых ракет на полигоне Капустин Яр должны еще более укрепить их в этом мнении.

Михаил Ходаренок