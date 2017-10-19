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Первые вертолеты Ми-28УБ готовы к передаче Минобороны РФ

20.10.2017 АО «Вертолеты России» 605 0
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) сообщает о готовности первой партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ для Минобороны РФ. Машины прошли весь комплекс заводских испытаний. Первые вертолеты планируются к передаче в военное ведомство в ноябре 2017 года.


Главное отличие Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на “Ночных охотниках”. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.


На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации.


"Мы рады заявить о готовности первой партии вертолетов Ми-28УБ. Безусловно, мы ведем постоянные работы над совершенствованием вертолета Ми-28 с учетом применения его в Сирии. Появление учебно-боевой версии открывает практически неограниченные возможности в совершенствовании системы подготовки пилотов Ми-28Н. Отмечу, что возможность обучения не на тренажере, а на реальном боевом вертолете – большое преимущество наших военных летчиков в сравнении с коллегами из других государств. В ближайшее время состоится передача Ми-28УБ представителям ВКС”, - заявил генеральный директор холдинга “Вертолеты России" Андрей Богинский.


Первый опытный образец Ми-28УБ был изготовлен Роствертолом. После завершения масштабной программы заводских и государственных испытаний, в конце 2015 года вертолет был запущен в серийное производство.


Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.


Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Для повышения боевой живучести на Ми-28УБ установлен новейший бортовой комплекс обороны.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
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