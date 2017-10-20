Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях



Истребитель F-35A.

Источник: mashleymorgan / Flickr Истребитель F-35A.Источник: mashleymorgan / Flickr

Согласно отчету Министерства обороны США в настоящее время в американских войсках около 200 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II остаются небоеготовыми. При этом из-за сокращения бюджета нет возможности модернизировать их до состояния, достаточного для участия в боевых действиях, сообщает National Interest.

В настоящее время выявлены 108 самолетов F-35A, принадлежащих Военно-воздушным силам и 81 самолет F-35B и F-35C (они приобретались ВМС и Корпусом морской пехоты) не готовых к боевому использованию. Судя по их реальным возможностям, эти почти двести самолетов подходят лишь для авиашоу и тренировочных миссий.

Корень этих проблем в одновременной и параллельной закупке самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, еще не готовых к массовому производству. Разработка сразу трех различных версий не сократила расходы как ожидалось, а наоборот раздула их. Кроме того весь этот процесс занял очень много времени - первый полет F-35 совершил в 2000 году, а тестирование последней версии программного обеспечения Block 3F проводится до сих пор.

Для того, чтобы поставить самолеты в войска как можно раньше, Пентагон и Lockheed Martin решили модернизировать их в процессе создания и производства, что и привело к тому, что в настоящее время в войсках осталось около 200 самолетов очень далеких по своим возможностям от последней версии Block 3F. Большинство из них созданы по стандарту Block 2B, на два уровня ниже финального, и между ними существует более чем 213 программных и аппаратных отличий.

Доработка этих самолетов до возможности участия в боевых действиях будет стоить американскому военному бюджету еще дополнительно 39 миллиардов долларов. Поэтому в настоящее время рассматривается предложение оставить эти самолеты в таком же статусе не готовых к реальному бою, а модернизировать когда-нибудь потом, когда появится время у компании производителя, и требуемые деньги.