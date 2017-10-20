Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
|
|
Истребитель F-35A.
Источник: mashleymorgan / Flickr
Согласно отчету Министерства обороны США в настоящее время в американских войсках около 200 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II остаются небоеготовыми. При этом из-за сокращения бюджета нет возможности модернизировать их до состояния, достаточного для участия в боевых действиях, сообщает National Interest.
В настоящее время выявлены 108 самолетов F-35A, принадлежащих Военно-воздушным силам и 81 самолет F-35B и F-35C (они приобретались ВМС и Корпусом морской пехоты) не готовых к боевому использованию. Судя по их реальным возможностям, эти почти двести самолетов подходят лишь для авиашоу и тренировочных миссий.
Корень этих проблем в одновременной и параллельной закупке самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, еще не готовых к массовому производству. Разработка сразу трех различных версий не сократила расходы как ожидалось, а наоборот раздула их. Кроме того весь этот процесс занял очень много времени - первый полет F-35 совершил в 2000 году, а тестирование последней версии программного обеспечения Block 3F проводится до сих пор.
Для того, чтобы поставить самолеты в войска как можно раньше, Пентагон и Lockheed Martin решили модернизировать их в процессе создания и производства, что и привело к тому, что в настоящее время в войсках осталось около 200 самолетов очень далеких по своим возможностям от последней версии Block 3F. Большинство из них созданы по стандарту Block 2B, на два уровня ниже финального, и между ними существует более чем 213 программных и аппаратных отличий.
Доработка этих самолетов до возможности участия в боевых действиях будет стоить американскому военному бюджету еще дополнительно 39 миллиардов долларов. Поэтому в настоящее время рассматривается предложение оставить эти самолеты в таком же статусе не готовых к реальному бою, а модернизировать когда-нибудь потом, когда появится время у компании производителя, и требуемые деньги.
|
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 Истребитель F-35 впервые испытали трамплином
27.07.2017 Истребители F-35 налетали 100 000 часов
10.05.2017 NI оценил шансы F-35 в воздушном бою с Су-35
09.03.2017 F-35 вооружатся разрывными снарядами
20.02.2017 F-35. Трамп по телефону пытался понять разницу между F-35 и F-18
08.02.2017 F-35. Количество увеличивается, цена снижается
16.01.2017 «Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й истребитель F-35 «Лайтнинг-2»
03.01.2017 Ночной режим шлема F-35 оказался ослепляющим
|
Сергей-82
10470
|
№1
20.10.2017 05:23
Цитата, q
Согласно отчету Министерства обороны США в настоящее время в американских войсках около 200 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II остаются небоеготовымиНу как так то,а нам тут некоторые личности, ролики из Ле-Бурже показывают и доказывают как все хорошо с Ф-35.
|
0Сообщить модератору
|
gerrfrost
2864
|
№2
20.10.2017 10:11
Материал, похоже, написан на основании и этого источника:
Цитата, q
108 U.S. F-35s Won't Be Combat-Capable
|
+1Сообщить модератору
|
ash
3479
|
№3
20.10.2017 10:47
108 бортов за $21,4 млрд. Почти $200 млн за борт. Да ещё потом затраты на модернизацию до "нормального" боевого состояния. Не, ну чё нормально так развлекаются.
|
0Сообщить модератору
|
просто экспл
3812
|
№4
20.10.2017 11:06
на топваре в коментах отписывали что куча лярдов это какой то писака придумал , там несколько десятков самолетов обновят бортовые компы , еще на нескольких десятках вообще просто ПО обновят . был список что конкретно там будут делать , и все это дело и на один лярд не тянет .
|
+1Сообщить модератору
|
ash
3479
|
№5
20.10.2017 11:16
Цитата, просто экспл сообщ. №4А... Ну что же, мы охотно этому поверим...;) Особенно про ПО. ;) Ну это как со смартфонами. Идея ясна. Только вот смартфоны почему-то не более года живут нормально, а потом глюки начинаются. Пока сам не залезешь и не пох.ришь всю ту туфту, что "по воздуху" прилетает. По мне, позиция автора статьи из ссылочки в п. 3 более реалистична, чем то, что там на топваре новое цифровое поколение подростков пропагандирует.
Да, кстати, добавлю ещё чуток.
Су-35С. На машине некоторая часть оборудования унифицирована с Су-57. Су-35С сейчас проходит "обкатку" в Сирии. А как у них?;)
|
+1Сообщить модератору