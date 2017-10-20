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Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях

20.10.2017 Военное обозрение 751 6
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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник: mashleymorgan / Flickr

Согласно отчету Министерства обороны США в настоящее время в американских войсках около 200 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II остаются небоеготовыми. При этом из-за сокращения бюджета нет возможности модернизировать их до состояния, достаточного для участия в боевых действиях, сообщает National Interest.

В настоящее время выявлены 108 самолетов F-35A, принадлежащих Военно-воздушным силам и 81 самолет F-35B и F-35C (они приобретались ВМС и Корпусом морской пехоты) не готовых к боевому использованию. Судя по их реальным возможностям, эти почти двести самолетов подходят лишь для авиашоу и тренировочных миссий.

Корень этих проблем в одновременной и параллельной закупке самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, еще не готовых к массовому производству. Разработка сразу трех различных версий не сократила расходы как ожидалось, а наоборот раздула их. Кроме того весь этот процесс занял очень много времени - первый полет F-35 совершил в 2000 году, а тестирование последней версии программного обеспечения Block 3F проводится до сих пор.

Для того, чтобы поставить самолеты в войска как можно раньше, Пентагон и Lockheed Martin решили модернизировать их в процессе создания и производства, что и привело к тому, что в настоящее время в войсках осталось около 200 самолетов очень далеких по своим возможностям от последней версии Block 3F. Большинство из них созданы по стандарту Block 2B, на два уровня ниже финального, и между ними существует более чем 213 программных и аппаратных отличий.

Доработка этих самолетов до возможности участия в боевых действиях будет стоить американскому военному бюджету еще дополнительно 39 миллиардов долларов. Поэтому в настоящее время рассматривается предложение оставить эти самолеты в таком же статусе не готовых к реальному бою, а модернизировать когда-нибудь потом, когда появится время у компании производителя, и требуемые деньги.
19.10.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Сергей-82
10470
№1
20.10.2017 05:23
Цитата, q
Согласно отчету Министерства обороны США в настоящее время в американских войсках около 200 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II остаются небоеготовыми
Ну как так то,а нам тут некоторые личности, ролики из Ле-Бурже показывают и доказывают как все хорошо с Ф-35.
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RU
gerrfrost
2864
№2
20.10.2017 10:11
Материал, похоже, написан на основании и этого источника:

Цитата, q
108 U.S. F-35s Won't Be Combat-Capable

https://www.yahoo.com/news/108-u-f-35s-won-135400418.html
+1
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RU
ash
3479
№3
20.10.2017 10:47
108 бортов за $21,4 млрд. Почти $200 млн за борт. Да ещё потом затраты на модернизацию до "нормального" боевого состояния. Не, ну чё нормально так развлекаются.
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RU
просто экспл
3812
№4
20.10.2017 11:06
на топваре в коментах отписывали что куча лярдов это какой то писака придумал , там несколько десятков самолетов обновят бортовые компы , еще на нескольких десятках вообще просто ПО обновят . был список что конкретно там будут делать , и все это дело и на один лярд не тянет .
+1
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RU
ash
3479
№5
20.10.2017 11:16
Цитата, просто экспл сообщ. №4
А... Ну что же, мы охотно этому поверим...;) Особенно про ПО. ;) Ну это как со смартфонами. Идея ясна. Только вот смартфоны почему-то не более года живут нормально, а потом глюки начинаются. Пока сам не залезешь и не пох.ришь всю ту туфту, что "по воздуху" прилетает. По мне, позиция автора статьи из ссылочки в п. 3 более реалистична, чем то, что там на топваре новое цифровое поколение подростков пропагандирует.
Да, кстати, добавлю ещё чуток.
Су-35С. На машине некоторая часть оборудования унифицирована с Су-57. Су-35С сейчас проходит "обкатку" в Сирии. А как у них?;)
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RU
SteSus
1693
№6
20.10.2017 18:23
Цитата, q
Только вот смартфоны почему-то не более года живут нормально, а потом глюки начинаются.
Не судите по Ведройду все смартфоны))
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