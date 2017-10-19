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ВВС Индии готовят базы для размещения истребителей "Рафаль"

20.10.2017 ЦАМТО 253 0
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Rafale B
Rafale B индийских ВВС. Источник: www.primeportal.net.

ЦАМТО, 19 октября. Правительство Индии одобрило выделение 2,2 млрд. рупий (33,6 млн. долл.) на обустройство инфраструктуры на базе ВВС на севере страны для размещения первой из двух эскадрилий истребителей "Рафаль", заказанных во Франции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, ВВС планируют построить укрытия для самолетов, ангары, а также мастерские по обслуживанию на базе "Амбала" (в 218 км к северу от Нью-Дели) для самолетов, первые из которых должны прибыть в сентябре 2019 года.

Несколько групп экспертов компании Dassault посетили авиабазу в течение последних месяцев и в настоящее время завершают планирование размещения первой эскадрильи истребителей "Рафаль", которая получит наименование "Золотые Стрелы".

"Амбала", расположенная в 200 км от пакистанской границы, является оптимальным местом для размещения "Рафалей", поскольку с этой базы истребители могут оперативно выполнять перехват представляющих потенциальную угрозу самолетов ВВС Пакистана.

В настоящее время на базе размещены две эскадрильи самолетов "Ягуар" и одна эскадрилья истребителей МиГ-21.

ВВС Индии также модернизируют базу "Хашимара" (Hashimara) в восточной Индии для второй эскадрильи "Рафалей", которая будет прикрывать границу с Китаем.

Планируется, что обе базы будут оборудованы тренажерами для подготовки пилотов истребителей "Рафаль" (сейчас группа в составе 10 пилотов ВВС Индии проходит подготовку на предприятии Dassault во Франции).

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Индии 36 истребителей "Рафаль" был подписан с компанией Dassault Aviation в сентябре 2016 года. Стоимость соглашения оценивается в 7,87 млрд. долл. (8,82 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 ед. будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной.

Поставки "Рафалей" должны начаться в сентябре 2019 года и будут полностью завершены к середине 2022 года.
19.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-21
РПГ-32
Компании
Dassault

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