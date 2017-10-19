Секреты "Аллигатора" показали на видео



Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

В интернете опубликовано видео, в котором демонстрируются основные особенности вертолета Ка-52 "Аллигатор" (по классификации НАТО Hokum B). Перспективное вооружение и современное радиоэлектронное оборудование делают российскую ударную винтокрылую машину нового поколения одной из самых грозных в мире.

В минутном ролике, подготовленном телеканалом "Звезда", показаны пролеты на разных высотах, включая минимальные, кадры из кабины, а также моменты применения вооружения, в том числе и в Сирии, где Ка-52 активно используются в боях против террористов.

"Аллигатор", созданный на базе известного Ка-50 "Черная акула", представляет собой вертолет-штурмовик, способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу противника и воздушные цели. Действовать он может в любое время суток и при сложных погодных условиях.

Основным вооружением Ка-52 служит автоматическая 30-мм пушка 2А42 с боезапасом в 460 снарядов, ракеты "воздух-земля": ПТУР "Атака" с лазерной системой наведения либо ПТУР "Вихрь-1" с дальностью действия до 10 километров. Так, например, ракета с лазерным наведением может без особого труда уничтожить танк с броней до 900 миллиметров на расстоянии три километра. Серия таких ракет поражает четыре цели за 30 секунд. Кроме того, "Аллигаторы" могут оснащаться ракетами "Игла-В" ("воздух-воздух), а также блоками НУРС с ракетами С-8 калибра 80-мм или С-13 калибра 122-мм. Общая масса боевой нагрузки достигает 2800 килограммов.

Одной из главных особенностей Ка-52 является соосная схема винтов, благодаря чему вертолет приобрел уникальную маневренность. Машина способна выполнять фигуры высшего пилотажа, в числе которых знаменитая "мертвая петля", а также пикирование, змейку, переходы из скольжения в скольжение, плоские развороты.

Вместе с тем, соосная схема может делать вертолет более уязвимым. Однако, лопасти Ка-52 выполнены из материала, выдерживающего попадание снарядов калибра 12 мм.

Управляется "Аллигатор" экипажем из двух человек. Кабина вертолета бронирована и оборудована катапультируемыми креслами. При их срабатывании у машины отстреливаются винты.

Вертолет оборудуется обзорно-прицельной системой "Самшит-Э", состоящей из тепловизора, лазерного целеуказателя и пеленгатора лазерного луча. С ее помощью происходит выбор цели и наведение. Кроме того, машина обладает радиолокационной системой "Арбалет-52", позволяющей маневрировать на малых высотах с большой скоростью, вести поиск наземных целей и атакующих ракет. Так, по имеющимся расчетам, данная РЛС способна обнаруживать танк на расстоянии 12 километров, самолет-штурмовик - 15 километров, ракеты типа "Стингер" - 5 километров.

На вертолете также установлена система радиоэлектронной защиты и средства активного противодействия.

Помимо ударных миссий Ка-52 может выступать и в качестве командирской машины армейской авиации, призванной повысить эффективность групповых действий.

У "Аллигатора" есть версия корабельного базирования - Ка-52К "Катран". Он был впервые представлен в 2015 году и внешне отличается складывающимися лопастями несущего винта и консолями крыла, перенесенной под хвостовую часть фюзеляжа оптико-электронной системой ГОЭС-451 и лазерной системой наведения управляемого оружия, расположенной под обтекателем РЛС.

Кроме того, "Катран" обладает модифицированным электронным оборудованием. Машина оснащается системой обработки видеоизображений семейства "Охотник", способной обнаруживать и распознавать объекты на дистанции примерно в 1,5 раза большей, чем аппаратура сухопутного варианта. На Ка-52К устанавливается система автоматического управления САУ-800, которая обеспечивает пилотирование вертолета в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах. САУ интегрирована с комплексом регистрации и обработки аэрометрических данных, что позволяет пилоту сконцентрироваться на применении оружия.

Напомним, в июне этого года стало известно, что по результатам боевого применения Ка-52 "Аллигатор" будет подвергнут модернизации. Вслед за "Катраном" сухопутная версия получит складывающиеся лопасти, также будет обновлена система прицеливания машины.

В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил более 100 вертолетов Ка-52.

Тимур Алимов