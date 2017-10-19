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105 лет как один "МиГ"

20.10.2017 Российская газета 417 0
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Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29, 1988 год.
Источник: © Владимир Яцин/ТАСС

Флагман оборонной промышленности России московский завод "Салют" отметил 105-летие. Мэр столицы Сергей Собянин приехал поздравить коллектив как раз в то время, когда инженеры заканчивали сборку современного двигателя для нового военного самолета.

"Авиастроение стало одним из главных направлений промышленности Москвы, - сказал глава города, общаясь с сотрудниками завода. - Столичные производственники создают двигатели для самолетов и космических аппаратов, газотурбинные установки для выработки тепловой энергии". В цехах "Салюта" производятся комплектующие и для отечественных, и для зарубежных самолетов. Мэру показали весь процесс создания "сердца" летающей машины от создания отдельных деталей до сборки. "В основном у нас производятся двигатели для боевой авиации, - рассказал технический директор предприятия Алексей Громов. - Оснащаем Миг-27, основные учеб но-боевые Яки, военно-транспортные самолеты".

В "Салюте" двигатели заказывают представители Китая . Отзывы партнеров оказались положительными, теперь с "Салютом" сотрудничают Алжир, Бангладеш и другие развивающиеся страны. В ближайшее время сотрудники завода освоят 3D-технологии изготовления комплектующих. "Инвестиции в производство на "Салюте" продолжаются, - подчеркнул мэр. - Традиции коллектива сохраняются. У завода есть прекрасная инфраструктура - рядом станция МЦК, участок хорды". Сотрудники предприятия поинтересовались, когда магистраль заработает полноценно: пока на подъездах с востока образуются пробки. Собянин подчеркнул, что в ближайшие годы будут достроены перспективные хорды, и тогда заторы постепенно уменьшатся и рабочим будет проще добираться до завода и на метро. Сейчас в часы пик на станции "Семеновская" многолюдно. "Мы планируем реконструкцию на 2018 - 2019 годы, - сказал мэр. - Она может потребовать закрытия одного из вестибюлей на время. На очереди запуск Кожуховской линии, которая разгрузит восточный сектор подземки на 20%. Власти продолжат поддержку лучших трудовых коллективов. Все передовые производства в Москве получают льготы и могут вкладывать деньги в обновление цехов.

Московские двигатели для военных самолетов покупают в Китае, Алжире и Бангладеш.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Алжир
Бангладеш
Китай
Россия
Продукция
МиГ-27
Персоны
Собянин Сергей

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