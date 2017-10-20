Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России

BorSch 4440

№25 20.10.2017 22:19



Статистика первых огневых налетов [9-18 марта 1945 года]. Япония потеряла более 82 квадратных километров городской застройки в четырех самых крупных городах. Сгорели многие промышленные объекты. В огне пожаров погибло более 120000 японцев. Еще более 100000 человек получили ожоги различной степени тяжести.



Спустя месяц, когда из Соединенных Штатов прибыла новая партия зажигательных бомб, последовала новая серия налетов. 14 мая американцы бомбили Нагою (472 самолета), 17 мая - Токио (468 самолетов), 23 и 25 мая - снова Токио (462 и 464 самолета, соответственно), 29 мая -Иокогаму (454 самолета), 1 июня - Осаку (458 самолетов), 5 июня - Кобе (473 самолета) и 7 июня - снова Осаку (409 самолетов). Результаты серии бомбардировки были ужасны. Сгорело около двух пятых от общей площади атакуемых городов.



В середине июня 1945 года командование XXI корпуса разработало план по налетам на 58 меньших городов населением по 100-200 тыс. человек. В течение двух месяцев американцы выжгли более 187 км2 городской застройки в таких городах, как Кагасима, Омута, Хамамацу, Йоккаичи, Фукока и Сизуока.



7 апреля с аэродромов на Марианах поднялись 153 бомбардировщика В-29, имевших задачу нанести удар по заводу авиационных двигателей "Мицубиси" в Нагое. Одновременно другой отряд из более чем 100 бомбардировщиков вылетели бомбить авиазавод "Накадзима" в Токио. Результаты налета превзошли все ожидания. 600 тонн фугасных бомб, сброшенных на завод "Мицубиси" в Нагое, уничтожили его на 90%. 12 апреля 94 В-29 бомбили авиационный завод "Накадзима" в Мусаси. И это предприятие оказалось стерто с лица земли. На практике это означало полное уничтожение японского авиационного двигателестроения. В тот же день более 130 бомбардировщиков совершили налет на химический завод в Корияме.



В период с 26 июня по 10 августа 1945 года бомбардировщики 315-го крыла совершили 15 боевых вылетов, уничтожив девять главных нефтехранилищ общей вместимостью более 6 миллионов баррелей. Завод синтетического бензина во время налета 72 В-29В в ночь на 22 июня был не только разрушен, но и затоплен, так как удалось разрушить находившуюся рядом плотину.



Частота и сила налетов 20-й воздушной армии неуклонно возрастали. В июле 1945 года В-29 совершили 6697 боевых вылетов, сбросив более 43000 тонн бомб. К началу августа 1945 года удалось полностью или значительно разрушить 23 главных авиационных завода, 6 арсеналов, 2 завода по производству тетраэтилсвинца, два крупных сталеплавильных комбината и практически все значительные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Были также выведены из строя еще 540 оборонных предприятий. Мирное население понесло ужасающие потери, что серьезно сказалось на боевом духе японцев. Жители сколько-нибудь заметных городов бежали в сельскую местность, чтобы не погибнуть в огне. Японская промышленность оказалась в полном упадке.



Анализ, проведенный американской разведкой, показал, что Япония в большой степени зависит от ввозимого морем сырья. Так, за счет импорта удовлетворялось 80% потребностей в нефти, 24% потребностей в угле, 90% потребностей в коксующемся угле и 20% потребностей в пище. Уничтожение судоходства могло причинить Империи серьезный экономический урон.

Весной 1945 года стратегические бомбардировщики 20-й воздушной армии приступили к постановке минных полей на важнейших морских путях. В период с 27 июня по 10 августа 1945 года американцы поставили около 13000 морских мин - акустических и магнитных. Больше всего мин выставили в узком проливе Симонесеки, разделяющим острова Кюсю и Хонсю, во внутренне Японское море, а также на подходах к портам Аки, Хиросима, Куре, Нагоя, Нода, Токио и Токуяма. В результате прибрежное судоходство замерло. Только в мае 1945 года на минах подорвалось и затонуло 85 судов общим водоизмещением 213000 тонн. Всего на выставленных бомбардировщиками минах Япония потеряла 9,3% от всех потопленных японских судов. Таким образом, бомбардировщики сумели нанести флоту Японии потери, сравнимые с потерями, причиненными за тот же срок американскими подводными лодками.



Отсюда 9 марта 1945 года над Токио появилось 279 В-29. Самолеты сбросили 1665 тонн зажигательных бомб. Сильный ветер у земли способствовал распространению пожара. Над городом возник огневой смерч. К утру 10 марта более 40 квадратных километров в центре города выгорело дотла. В огне погибло более 84000 мирных жителей. Более миллиона токийцев осталось без крова. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года погибло больше человек, чем при взрыве атомной бомбы.Статистика первых огневых налетов [9-18 марта 1945 года]. Япония потеряла более 82 квадратных километров городской застройки в четырех самых крупных городах. Сгорели многие промышленные объекты. В огне пожаров погибло более 120000 японцев. Еще более 100000 человек получили ожоги различной степени тяжести.Спустя месяц, когда из Соединенных Штатов прибыла новая партия зажигательных бомб, последовала новая серия налетов. 14 мая американцы бомбили Нагою (472 самолета), 17 мая - Токио (468 самолетов), 23 и 25 мая - снова Токио (462 и 464 самолета, соответственно), 29 мая -Иокогаму (454 самолета), 1 июня - Осаку (458 самолетов), 5 июня - Кобе (473 самолета) и 7 июня - снова Осаку (409 самолетов). Результаты серии бомбардировки были ужасны. Сгорело около двух пятых от общей площади атакуемых городов.В середине июня 1945 года командование XXI корпуса разработало план по налетам на 58 меньших городов населением по 100-200 тыс. человек. В течение двух месяцев американцы выжгли более 187 км2 городской застройки в таких городах, как Кагасима, Омута, Хамамацу, Йоккаичи, Фукока и Сизуока.7 апреля с аэродромов на Марианах поднялись 153 бомбардировщика В-29, имевших задачу нанести удар по заводу авиационных двигателей "Мицубиси" в Нагое. Одновременно другой отряд из более чем 100 бомбардировщиков вылетели бомбить авиазавод "Накадзима" в Токио. Результаты налета превзошли все ожидания. 600 тонн фугасных бомб, сброшенных на завод "Мицубиси" в Нагое, уничтожили его на 90%. 12 апреля 94 В-29 бомбили авиационный завод "Накадзима" в Мусаси. И это предприятие оказалось стерто с лица земли. На практике это означало полное уничтожение японского авиационного двигателестроения. В тот же день более 130 бомбардировщиков совершили налет на химический завод в Корияме.В период с 26 июня по 10 августа 1945 года бомбардировщики 315-го крыла совершили 15 боевых вылетов, уничтожив девять главных нефтехранилищ общей вместимостью более 6 миллионов баррелей. Завод синтетического бензина во время налета 72 В-29В в ночь на 22 июня был не только разрушен, но и затоплен, так как удалось разрушить находившуюся рядом плотину.Частота и сила налетов 20-й воздушной армии неуклонно возрастали. В июле 1945 года В-29 совершили 6697 боевых вылетов, сбросив более 43000 тонн бомб. К началу августа 1945 года удалось полностью или значительно разрушить 23 главных авиационных завода, 6 арсеналов, 2 завода по производству тетраэтилсвинца, два крупных сталеплавильных комбината и практически все значительные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Были также выведены из строя еще 540 оборонных предприятий. Мирное население понесло ужасающие потери, что серьезно сказалось на боевом духе японцев. Жители сколько-нибудь заметных городов бежали в сельскую местность, чтобы не погибнуть в огне. Японская промышленность оказалась в полном упадке.Анализ, проведенный американской разведкой, показал, что Япония в большой степени зависит от ввозимого морем сырья. Так, за счет импорта удовлетворялось 80% потребностей в нефти, 24% потребностей в угле, 90% потребностей в коксующемся угле и 20% потребностей в пище. Уничтожение судоходства могло причинить Империи серьезный экономический урон.Весной 1945 года стратегические бомбардировщики 20-й воздушной армии приступили к постановке минных полей на важнейших морских путях. В период с 27 июня по 10 августа 1945 года американцы поставили около 13000 морских мин - акустических и магнитных. Больше всего мин выставили в узком проливе Симонесеки, разделяющим острова Кюсю и Хонсю, во внутренне Японское море, а также на подходах к портам Аки, Хиросима, Куре, Нагоя, Нода, Токио и Токуяма. В результате прибрежное судоходство замерло. Только в мае 1945 года на минах подорвалось и затонуло 85 судов общим водоизмещением 213000 тонн. Всего на выставленных бомбардировщиками минах Япония потеряла 9,3% от всех потопленных японских судов. Таким образом, бомбардировщики сумели нанести флоту Японии потери, сравнимые с потерями, причиненными за тот же срок американскими подводными лодками.