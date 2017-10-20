Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
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Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие западные СМИ "не заметили" факт полного уничтожения химического оружия в России.
Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что в России процесс полной ликвидации химического оружия был завершен 27 сентября текущего года, тем самым РФ внесла серьезный вклад в укрепление международной безопасности.
"Кстати говоря, ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать, не заметили. В Канаде где-то там промелькнуло один раз и все, и все затихло. А ведь накопленным ранее российским, советским арсеналом химического оружия можно было неоднократно уничтожить все живое на нашей планете", - сказал он.
Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен 27 сентября на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
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19.10.2017
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Юрий из Ред Алерт2
81
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№1
20.10.2017 09:57
о россии пишут или плохо, или ничего на Западе, как и про КНДР собственно. Пора привыкнуть.
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0Сообщить модератору
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ID: 3396
302
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№2
20.10.2017 12:36
А чего, правильно. Сейчас так и есть.
И вообще не надо торопиться в таких делах.
Договоры надо выполнять симметрично с партнёром.
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+2Сообщить модератору
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KillaKan
1408
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№4
20.10.2017 15:15
Именно ядерными ударами по городам Японии США принудили Японию к капитуляции.
Странно, я всегда считал, что в первую очередь капитуляцию Японии определил разгром Квантунской армии и яркая иллюстрация "блицкрига" в исполнении СССР, а тут оно вон оно как.
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+7Сообщить модератору
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ash
3479
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№5
20.10.2017 15:38
Цитата, KillaKan сообщ. №4Беда прям с этими методичками. Надо бы переписать, а грамотного персонала не хватает...;)
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+5Сообщить модератору
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просто экспл
3812
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№6
20.10.2017 16:13
Виктор Алексеевич если Вы ограничены в фантазии то почитайте что ли хотя бы Махабхарату . там оружие похлеще описано .
а что по теме , кто есть возможность в развитии климатического оружия , сейсмического , да и мало ли чего еще придумают . тот же haarp еще толком не изучен а там в теории при воздействии на ионосферу такое массовое поражение возможно (в деталях описать не могу , давненько читал , да и там больше половины терминов не шибко понятны без гугла были) что ЯО отдыхает .
не стоит считать дедушку Пу идиотом . он не будет убирать свой главный щит пока у него будет щита еще лучше . а журналистам можно и не такое сказать , главное что бы имидж добряка был .
ЗЫ лимит сообщений исчерпан отвечу завтра если что .
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Виктор Алексеевич
1814
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№7
20.10.2017 16:26
Цитата, KillaKan сообщ. №4
в первую очередьВ первую очередь была бомба на Хиросиму - 6 августа.
А во вторую - бомба на Нагасаки 9 августа.
9 августа СССР только начал боевые действия против квантунской армии, в соответствие с договором - через 3 месяца после завершения войны с Германией.
Можно, конечно, на голубом глазу утверждать, что на личный состав и командование квантунской армии ну никак не повлияла информация о том, что два японских города в один миг перестали существовать из-за ДВУХ бомб... и что, наверняка будут третья бомба, четвертая и т.д. в случае продолжения сопротивления... Можно так утверждать.
Но вот лично вы будете яростно защищать колонию в Китае зная, что любой город Японии, например Ваш родной город, в случае вашего сопротивления будет уничтожен как Хиросима и Нагасаки?
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ЭТО ОРУЖИЕ НЕ СТОЛЬКО ВОЕННОЕ (по военным объектам), СКОЛЬКО МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ (по городам). ИМЕННО ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ АГРЕССОРА. И РОССИИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ЭТОГО СДЕРЖИВАНИЯ НЕЛЬЗЯ.
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Виктор Алексеевич
1814
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№8
20.10.2017 16:30
Цитата, просто экспл сообщ. №6
если Вы ограничены в фантазииЯ - да, ограничен объективной реальностью и наукой.
А вы, похоже, только комиксами ограничены...
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KillaKan
1408
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№9
20.10.2017 16:32
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №7
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ЭТО ОРУЖИЕ НЕ СТОЛЬКО ВОЕННОЕ (по военным объектам), СКОЛЬКО МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ (по городам). ИМЕННО ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ АГРЕССОРА. И РОССИИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ЭТОГО СДЕРЖИВАНИЯ НЕЛЬЗЯ
ТО ЧТО ВЫ СЕЙЧАС ЗНАЕТЕ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО В ЯПОНИИ НА МОМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ, А ВСЕ АСПЕКТЫ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЫЛИ НЕ ЯСНЫ ДО КОНЦА 70х ДА ЖЕ СТРАНАМ ИМ ОБЛАДАВШИМ (в т.ч. США и СССР)
О КАКОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ ВЫ ТУТ ЛАПОЧЕТЕ ?
Я.О со всей его зловещей аурой стало тем что есть сейчас во время холодной войны, на момент операции против Японии это были просто очень мощные бомбы которые еще и трудно произвести в товарном количестве.
А армия СССР это то, что все воочию наблюдали уже 5 лет, в том числе и Япония. И поверьте на тот момент она (армия СССР) производила куда большее "моральное" впечатление.
З.Ы. Еще о "птичках", хочу напомнить, что Кенигсберг и Дрезден превратили в пыль без помощи ЯО и что то впечатление это не на кого не произвело, тут же капитулировать Германию не заставило.
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Сергей-82
10470
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№10
20.10.2017 17:22
Именно ядерными ударами по городам Японии США принудили Японию к капитуляции.витя опять историю прогуливал?
Цитата, q
Собственно Япония оборонялась ополчением, её самая боеспособная Квантунская армия была наголову разбита в Манчжурии, оборонительные рубежи на Сахалине и Курилах были взломаны Советской Армией значительно быстрей, чем предполагалось, и Япония, встав перед перспективой быстрого цепного захвата свой метрополии с севера на юг СССР, предпочла за благо по факту сепаратно сдаться американцам, которые в нарушение планов о совместной с СССР, Китаем и Великобританией оккупации Японии, стали брать её под свой контроль с 28 августа 1945
Еще о "птичках", хочу напомнить, что Кенигсберг и Дрезден превратили в пыль без помощи ЯО и что то впечатление это не на кого не произвело, тут же капитулировать Германию не заставилоВы правы при том до этого США проводили бомбардировки и в Японии и там жертв было куда больше чем в Хиросиме и Нагасакиhttp://masterok.livejournal.com/2043142.html
Цитата, q
В ходе операции “Молитвенный дом” за одну ночь (10 марта 1945-го года) в Токио заживо сгорело: по американским послевоенным данным – около 100 000 человек, по японским — не менее 300 000 (в основном, стариков, женщин и детей). Еще полтора миллиона остались без крыши над головой.Хиросима и Нагасаки даже вместе не дотягивают до потерь в Токио и это не сломило Японию.
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Виктор Алексеевич
1814
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№11
20.10.2017 17:31
НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО В ЯПОНИИ НА МОМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯРезультат - стертые с лица Земли Хиросима и Нагасаки - не был известен японцам на момент применения?! А, ну да, они же как раз спали, вот и проспали "результат"...
И поверьте на тот моментА вы хорошо ПОМНИТЕ тот момент, чтобы я вам верил? Память ещё крепкая в таком то возрасте с "того момента"? Или как все современные недоросли с апломбом знаете, как именно ТОГДА люди думали?
P.S. "лОпотать"
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-4Сообщить модератору
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Виктор Алексеевич
1814
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№12
20.10.2017 17:48
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Хиросима и Нагасаки даже вместе не дотягивают до потерь в Токио и это не сломило Японию.Во-первых, "дотягивают".
Во-вторых, массированные бомбардировки, как Дрездена и Токио, невозможно проводить часто. Ресурсов нет. И потери самолетов велики. И это все понимают, японцы - тоже.
А Хиросима и Нагасаки - один самолет, одна бомба. Оружие на новом физическом принципе. И сколько таких бомб ещё есть у американцев - не понятно. Вот что ударило по психике японцев.
З.Ы. сергунь, ты бы давал ссылки на свои цитатки, что ли. А то похоже, что когда тебе выгодно, то ты клеймишь позором советских историков, а когда выгодно - цитируешь их.
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-3Сообщить модератору
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KillaKan
1408
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№13
20.10.2017 17:56
Результат - стертые с лица Земли Хиросима и Нагасаки - не был известен японцам на момент применения?!
Вам тут уже все написали, стертых городов без применения ЯО к концу войны хватило бы на капитуляцию 10 Японий.
А, ну да, они же как раз спали, вот и проспали "результат"...А вы рассуждаете как обыватель перенося современные представление в контекст исторических событий, что является в корне не верным для понятия происходившего. И эмоции вам тут не помощник
А вы хорошо ПОМНИТЕ тот момент, чтобы я вам верил?.
Я, видимо, в отличии от вас лучше понимаю исторические события и их результаты. Мне верить не зачем, достаточно верить фактам, а факты указывают на то, что 2 стертых с лица города не могут побудить сдаться целое гос-во которое к войне (а значит и к последствиям) готовилось. По военной науке побудить сдаться врага может лишь уничтожение\нивелирование его военного потенциала, а не теракт против мирных жителей.
Или как все современные недоросли с апломбом знаете, как именно ТОГДА люди думали?
Вот именно, что Вы то как раз и не понимаете. Собственно на что я вам и указал.
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KillaKan
1408
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№14
20.10.2017 18:01
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №12
Во-вторых, массированные бомбардировки, как Дрездена и Токио, невозможно проводить часто. Ресурсов нет. И потери самолетов велики. И это все понимают, японцы - тоже.
А ЯО производить в то время было очень просто и дешево ? И доставлять ? Вы действительно не в курсе как создавалось ЯО ? Вы понимаете, что да же США не было до конца известно о результатах бомбардировок ?
Вы понимаете, что еще десятилетия испытаний прошли прежде чем все осознали истинный ущерб ЯО.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №12
А Хиросима и Нагасаки - один самолет, одна бомба. Оружие на новом физическом принципе. И сколько таких бомб ещё есть у американцев - не понятно. Вот что ударило по психике японцев.
Вы Японец я смотрю, комментарием выше сами упрекали меня, что нельзя так просто понять, как "думали люди", а вы я смотрю знаете :)
Про психику рассказываете, может справку предоставите.... не ну ладно, давайте ссылки на Японские документы которые могут подтвердить, что Вы говорите ?
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+2Сообщить модератору
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Виктор Алексеевич
1814
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№15
20.10.2017 18:19
перенося современные представление в контекст исторических событийКрасиво сказано! Надо запомнить.
Только беда в том, что это Вы перенесли свои представления туда - в 1945 год. Я Вам привожу конкретные примеры деморализации японских войск, а Вы мне - свои личные представления о том, что тогда люди должны были чувствовать.
Так и кто из нас научнее?
Я, видимо, в отличии от вас лучше понимаю исторические события и их результаты.Скромность - не Ваше украшение.
По военной науке побудить сдаться врага может лишь уничтожение\нивелирование его военного потенциала, а не теракт против мирных жителей.Это ущербные представления. Как будто армия - это не живые люди, а роботы.
Правильная военная наука обязана учитывать "удар по психике" ("Волоколамское шоссе", А. Бек). Иначе военной науке никак не объяснить, почему в 1941-42гг более сильная в плане военного потенциала Красная Армия отступала. Почитайте хотя бы Рябышева, как на прорыв немецких 30 танков он спокойно направлял 7 Т-34 и пару КВ и от немецких танков не оставалось ничего, а у нас - ни одной потери! И при этом Рябышев отступает...
УГРОЗА СТЕРЕТЬ ГОРОДА ПРОТИВНИКА - ЭТО УДАР ПО ЕГО ПСИХИКЕ ЕЩЁ ДО САМОГО РАКЕТНО_ЯДЕРНОГО УДАРА, И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ - ОТ ЯО - РОССИЯ НЕ МОЖЕТ,
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-4Сообщить модератору
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KillaKan
1408
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№16
20.10.2017 18:35
Я Вам привожу конкретные примеры деморализации японских войск
Где они ? Почему вы решили, что деморализация войск произошла из за 2 бомбардировок ?
Вы мне - свои личные представления о том, что тогда люди должны были чувствовать.
Эммм, я вам про чувства не писал. Это вы тут всем рассказываете про "впечатление" Японцев от ЯО.
Так и кто из нас научнее?
Очевидно не Вы.
Скромность - не Ваше украшение.
Меня это не особо волнует.
Это ущербные представления. Как будто армия - это не живые люди, а роботы.
Это у вас "ущербные представления" о армии.
УГРОЗА СТЕРЕТЬ ГОРОДА ПРОТИВНИКА - ЭТО УДАР ПО ЕГО ПСИХИКЕ ЕЩЁ ДО САМОГО РАКЕТНО_ЯДЕРНОГО УДАРА, И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ - ОТ ЯО - РОССИЯ НЕ МОЖЕТ,
По какой психике, что вы бл"дь несете. В разрезе 45го года все ваши "удары по психике" не работают, хотя бы потому, что что бы чего то бояться нужно хотя бы понимать угрозу. На момент применения ее не знал не кто, в том числе и сами США.
. Иначе военной науке никак не объяснить, почему в 1941-42гг более сильная в плане военного потенциала Красная Армия отступала. Почитайте хотя бы Рябышева, как на прорыв немецких 30 танков он спокойно направлял 7 Т-34 и пару КВ и от немецких танков не оставалось ничего, а у нас - ни одной потери! И при этом Рябышев отступает...
Ваши все "бла бла бла" были бы актуальны только в том случае, если бы США стерла с лица земли не 2 города, а например большую часть Квантунской армии.
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Виктор Алексеевич
1814
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№17
20.10.2017 18:36
Вы действительно не в курсе как создавалось ЯО ?Ну вот, претендуете на научный взгляд, а путаете тезисы!
При чем здесь знаю ли я? Мы обсуждаем моральный дух японцев. А они тогда точно не знали ни о создании ядерного оружия, ни о проблемах его создания, ни о количестве произведённых к тому времени в США ядерных бомб. А предыдущий опыт производства обычных бомб говорил, что если уж технология разработана, то можно быстро наклепать сотни штук.
А ЯО производить в то время было очень просто и дешево ?А японцы знали об этих проблемах? Нет. И сколько там ещё ядерных бомб у США тоже не знали. Вот это и есть - удар по психике: новое оружие невероятной силы и непонятно сколько его уже изготовлено.
Вы понимаете, что еще десятилетия испытаний прошли прежде чем все осознали истинный ущерб ЯО.А Вы понимаете, что достаточно было и первичного ущерба для мгновенного "осознания" силы нового оружия?
может справку предоставите.... не ну ладно,Вовремя одумались? Ну, ладно...
давайте ссылки на Японские документы которые могут подтвердить, что Вы говоритеА с чего это вдруг у Вас японские документы с заглавной буквы? И японец выше тоже, как имя личное. Преклоняетесь передо всем японским? не, ну ладно...
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-2Сообщить модератору
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KillaKan
1408
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№18
20.10.2017 18:43
Ну вот, претендуете на научный взгляд, а путаете тезисы!
Из чего следует, что для Японии, это было всего лишь применение 2 сверхмощных бомб. Объясните внятно почему это должно было ударить "психике" руководства ? Или они были не в курсе, что у них война ?
А японцы знали об этих проблемах? Нет. И сколько там ещё ядерных бомб у США тоже не знали. Вот это и есть - удар по психике: новое оружие невероятной силы и непонятно сколько его уже изготовлено.
Опять про психику, вам не кажется это какие то "неустойчивые военные" ?
Вовремя одумались? Ну, ладно...
Ну справку то мне не приведете. Рассчитывал хоть на ссылки указывающие на "психологическое состояние японцев"
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+1Сообщить модератору
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Виктор Алексеевич
1814
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№19
20.10.2017 18:52
Цитата, KillaKan сообщ. №16
Где они ?Да Вы читать не умеете... А спорить взялись... Вот они:
наши офицеры надевали парадный китель с орденами, на самолёте в наглую садились на японские аэродромы и требовали от начальников японских гарнизонов капитулировать. И японцы сдавали гарнизоны!Али Вам такие факты не известны?
Цитата, KillaKan сообщ. №16
Почему вы решили, что деморализация войск произошла из за 2 бомбардировок ?Наконец то нормальный аргумент!
Конечно, нельзя утверждать, что деморализация произошла ТОЛЬКО из-за ядерных бомбардировок. Весь ход Второй мировой войны подводил к тому, что Япония проиграет. Но они ещё надеялись на мирный договор на выгодных условиях. И потому вышеупомянутые бомбардировки Токио обычным, ПРИВЫЧНЫМ оружием их не сломили. А вот уничтожение ДВУХ городов ДВУМЯ самолетами и ДВУМЯ бомбами... А таких самолётов у США сотни, а таких бомб - никто не знает сколько...
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Т-70
1895
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№20
20.10.2017 19:05
А японцы знали об этих проблемах? Нет. И сколько там ещё ядерных бомб у США тоже не знали. Вот это и есть - удар по психике: новое оружие невероятной силы и непонятно сколько его уже изготовлено.Японская ядерная программа — программа по созданию ядерного оружия, проходившая во время Второй мировой войны в Японии, так же как немецкая ядерная программа проходившая в Германии примерно в те же годы. В конечном счете не продвинулась дальше стадии лабораторных исследований до атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и капитуляции Японии в августе 1945.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
Ага,типа азиатские дикари,ничем кроме биологического оружия и не занимались.))))))))))))))))))
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Виктор Алексеевич
1814
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№21
20.10.2017 19:19
Цитата, KillaKan сообщ. №18
Опять про психику, вам не кажется это какие то "неустойчивые военные" ?Вы читали "Волоколамское шоссе" А. Бека?
И. кстати, сколько вам лет и какое у вас образование?
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Виктор Алексеевич
1814
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№22
20.10.2017 19:21
Цитата, Т-70 сообщ. №20
В конечном счете не продвинулась дальше стадии лабораторных исследованийВот именно. Был шок от двух ядерных ударов и японское руководство понятия не имело сколько ещё таких бомб у США.
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KillaKan
1408
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№23
20.10.2017 19:38
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №21
Вы читали "Волоколамское шоссе" А. Бека?Вы задаёте вопросы не ответив на мои.
Ещё раз:
1) есть ли у вас документы свидетельствующие о деморализации японских войск и командования ? Письма, телеграммы, отчёты о безнадежном положение дел в связи с бомрдировками ?
2) возможно у вас есть сведения японских психиатрических больниц, подтверждающие ваши слова?
3) возможно у вас есть исторические примеры, когда уничтожение гражданского населения а не живой силы противника приводило к капитуляции в войне?
4) возможно у вас есть аргументированные доводы какое на военных может произвести впечатление бомбардировка фактически не защищённых мирных городов ?
Вы понимаете что с военной точки зрения США выполнили не военную операцию а террористический акт, и впечатлить с военной точки зрения это не может, от слова совсем.
США не уничтожили сверхукрепленную военную базу, не подорвали снабжение, не уничтожили командование. Они не выполнили не одной военной задачи, с чего вдруг военные дрлжны деморализоваться ? В отличии от той же РККА, которая вскрыла оборону миллионной армии как по учебнику за минимальное время. Вот уж что что а это как раз таки повод задуматься о дальнейшем сопротивлении.
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Т-70
1895
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№24
20.10.2017 20:29
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №22
Вот именно. Был шок от двух ядерных ударов и японское руководство понятия не имело сколько ещё таких бомб у США.Да,да,"эти азиаты"настолько дикие,что не могли оценить трудности создания,и производства атомных бомб.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
И ответить то японцам нечем,ну не могло бактериологическое оружие вызвать шок у американцев))))))))))))))))))
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BorSch
4440
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№25
20.10.2017 22:19
9 марта 1945 года над Токио появилось 279 В-29. Самолеты сбросили 1665 тонн зажигательных бомб. Сильный ветер у земли способствовал распространению пожара. Над городом возник огневой смерч. К утру 10 марта более 40 квадратных километров в центре города выгорело дотла. В огне погибло более 84000 мирных жителей. Более миллиона токийцев осталось без крова. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года погибло больше человек, чем при взрыве атомной бомбы.
Статистика первых огневых налетов [9-18 марта 1945 года]. Япония потеряла более 82 квадратных километров городской застройки в четырех самых крупных городах. Сгорели многие промышленные объекты. В огне пожаров погибло более 120000 японцев. Еще более 100000 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Спустя месяц, когда из Соединенных Штатов прибыла новая партия зажигательных бомб, последовала новая серия налетов. 14 мая американцы бомбили Нагою (472 самолета), 17 мая - Токио (468 самолетов), 23 и 25 мая - снова Токио (462 и 464 самолета, соответственно), 29 мая -Иокогаму (454 самолета), 1 июня - Осаку (458 самолетов), 5 июня - Кобе (473 самолета) и 7 июня - снова Осаку (409 самолетов). Результаты серии бомбардировки были ужасны. Сгорело около двух пятых от общей площади атакуемых городов.
В середине июня 1945 года командование XXI корпуса разработало план по налетам на 58 меньших городов населением по 100-200 тыс. человек. В течение двух месяцев американцы выжгли более 187 км2 городской застройки в таких городах, как Кагасима, Омута, Хамамацу, Йоккаичи, Фукока и Сизуока.
7 апреля с аэродромов на Марианах поднялись 153 бомбардировщика В-29, имевших задачу нанести удар по заводу авиационных двигателей "Мицубиси" в Нагое. Одновременно другой отряд из более чем 100 бомбардировщиков вылетели бомбить авиазавод "Накадзима" в Токио. Результаты налета превзошли все ожидания. 600 тонн фугасных бомб, сброшенных на завод "Мицубиси" в Нагое, уничтожили его на 90%. 12 апреля 94 В-29 бомбили авиационный завод "Накадзима" в Мусаси. И это предприятие оказалось стерто с лица земли. На практике это означало полное уничтожение японского авиационного двигателестроения. В тот же день более 130 бомбардировщиков совершили налет на химический завод в Корияме.
В период с 26 июня по 10 августа 1945 года бомбардировщики 315-го крыла совершили 15 боевых вылетов, уничтожив девять главных нефтехранилищ общей вместимостью более 6 миллионов баррелей. Завод синтетического бензина во время налета 72 В-29В в ночь на 22 июня был не только разрушен, но и затоплен, так как удалось разрушить находившуюся рядом плотину.
Частота и сила налетов 20-й воздушной армии неуклонно возрастали. В июле 1945 года В-29 совершили 6697 боевых вылетов, сбросив более 43000 тонн бомб. К началу августа 1945 года удалось полностью или значительно разрушить 23 главных авиационных завода, 6 арсеналов, 2 завода по производству тетраэтилсвинца, два крупных сталеплавильных комбината и практически все значительные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Были также выведены из строя еще 540 оборонных предприятий. Мирное население понесло ужасающие потери, что серьезно сказалось на боевом духе японцев. Жители сколько-нибудь заметных городов бежали в сельскую местность, чтобы не погибнуть в огне. Японская промышленность оказалась в полном упадке.
Анализ, проведенный американской разведкой, показал, что Япония в большой степени зависит от ввозимого морем сырья. Так, за счет импорта удовлетворялось 80% потребностей в нефти, 24% потребностей в угле, 90% потребностей в коксующемся угле и 20% потребностей в пище. Уничтожение судоходства могло причинить Империи серьезный экономический урон.
Весной 1945 года стратегические бомбардировщики 20-й воздушной армии приступили к постановке минных полей на важнейших морских путях. В период с 27 июня по 10 августа 1945 года американцы поставили около 13000 морских мин - акустических и магнитных. Больше всего мин выставили в узком проливе Симонесеки, разделяющим острова Кюсю и Хонсю, во внутренне Японское море, а также на подходах к портам Аки, Хиросима, Куре, Нагоя, Нода, Токио и Токуяма. В результате прибрежное судоходство замерло. Только в мае 1945 года на минах подорвалось и затонуло 85 судов общим водоизмещением 213000 тонн. Всего на выставленных бомбардировщиками минах Япония потеряла 9,3% от всех потопленных японских судов. Таким образом, бомбардировщики сумели нанести флоту Японии потери, сравнимые с потерями, причиненными за тот же срок американскими подводными лодками.
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