Идеальные союзники. Зачем военные России и Индии учатся сражаться вместе



Российско-индийский экипаж истребителя Су-30СМ на совместных учениях.

Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов Российско-индийский экипаж истребителя Су-30СМ на совместных учениях.Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Почти тысяча военнослужащих, тридцать самолетов, пять боевых кораблей и подводная лодка - в четверг на Дальнем Востоке стартовали российско-индийские военные учения "Индра-2017". В отличие от совместных маневров прошлых лет, в этот раз солдаты, матросы и офицеры двух стран будут учиться в межвидовом формате. Впервые на учениях будут задействованы сразу и армия, и авиация, и флот. По словам военных, "Индра-2017" - качественный скачок вперед для взаимоотношений вооруженных сил России и Индии, имеющих давнюю историю сотрудничества. Конечно, о военном союзе говорить пока рано, но маневры такого уровня позволят двум государствам в будущем совместно противостоять целому ряду угроз - от пиратства до мирового терроризма.

Учебно-боевая задача

Как сообщило Минобороны России, более 300 индийских военных прибыли во Владивосток еще в среду. Они будут участвовать в сухопутной части маневров. В четверг у российских берегов пришвартовались фрегат "Сатпура" и корвет противолодочной обороны "Кадматт" с двумя вертолетами на борту. Индийские летчики планируют использовать истребители принимающей стороны. Учениям предшествовали месяцы подготовки. Делегация Индии еще в июле посетила десантный полигон Мысм Клерк и аэродром Центральная Угловая в Приморье, а представители ВМС осмотрели побережье, на котором будет отрабатываться совместная высадка морского десанта.

На сухопутном этапе учений, который пройдет на полигоне Восточного военного округа Сергеевский, будут задействованы около 700 индийских и российских военных. С нашей стороны к маневрам привлекут мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную и самоходную артиллерию, подразделения ПВО и разведчиков. Военнослужащие будут проводить разведывательно-поисковые действия, блокировать назначенный район, высаживать тактические десанты и уничтожать условные незаконные вооруженные формирования.

В рамках воздушной части офицеры двух стран в единых эскадрильях отработают несение боевого дежурства, будут выслеживать и поражать огнем "террористов", совместно маневрировать на разных высотах. Для этого им выделят истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С". Моряки же станут учиться вместе конвоировать суда, создавать гуманитарные коридоры, досматривать подозрительные суда, выслеживать подлодки условного противника и вести встречный морской бой.

Опыт совместных действий у военных двух государств уже есть. Учения "Индра" впервые состоялись в 2003 году в районе западного побережья Индии. С 2014 года ежегодно на территории и в прибрежной акватории России и Индии проходят сухопутные и морские маневры. В 2014 году организованы первые авиационные учения. Всего состоялось восемь сухопутных ("Индра"), шесть военно-морских ("Индра-Неви") и одни авиационные ("АвиаИндра") учения.

Постоянный клиент

Языковой барьер никогда не был для участников маневров преградой. Многие индийские офицеры обучались в российских военных вузах и могут неплохо изъясняться на русском. Они прекрасно знают наши боевые машины, потому что служат на них уже более полувека. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией имеет давнюю историю и берет свое начало еще в 60-х годах прошлого века. СССР строил для дружественного государства боевые корабли, поставлял самолеты и стрелковое вооружение, помогал с боеприпасами.

- Портфель заказов и сегодня весьма плотный, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - К примеру, контракт по тяжелым истребителям Су-30МКИ вышел на четвертый этап - их практически полностью собирают в Индии, мы поставляем лишь отдельные компоненты. На сегодняшний день в боевой состав ВВС этой страны входит более 200 самолетов этого типа. А на бортовых компьютерах наших серийных Су-30СМ, кстати, стоят индийские процессоры. В 2015 году был подписан контракт на поставку 200 многоцелевых вертолетов Ка-226. Продолжаются поставки военно-транспортных Ми-17, которых у Индии уже около 230 единиц. Кроме того, на вооружении ВМС республики стоят противолодочные Ка-28. В прошлом году во время визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан меморандум о поставке зенитно-ракетных систем С-400.

Эксперт напомнил, что довольно много соглашений достигнуто и по технике сухопутных войск. Основной ударной силой индийской армии является тысяча танков Т-90С. А в этом году "Рособоронэкспорт" завершил поставку 66 тысяч бронебойных подкалиберных снарядов "Манго" для этих боевых машин. Дальше - больше. В прошлом году индийские военные одобрили закупку 464 танков Т-90МС на два миллиарда долларов. И это далеко не полный перечень. Не стоит забывать, что Россия еще и модернизирует военную технику Индии, как, например, истребители МиГ-29. Им на смену скоро могут прийти новейшие МиГ-35. Индийская делегация сильно интересовалась этим самолетом на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Фролов напомнил, что два государства ведут немало совместных военных разработок. К ним относятся, например, противокорабельные ракеты BraMos на основе российских П-800 "Оникс", программа истребителя пятого поколения FGFA на базе Су-59 (Т-50 ПАК ФА), проект среднего транспортного самолета и многое другое. Практикуется и аренда техники. Россия передала Индии 23 января 2012 года атомную подводную лодку К-152 "Нерпа" в лизинг на 10 лет. Идут переговоры об аренде еще одной подлодки.

Ложка дегтя

Несмотря на внешнее благополучие, Россия и Индия имеют ряд разногласий, затрудняющих еще более тесное сотрудничество. Индийская сторона все чаще требует не просто продавать ей вооружения, но и делиться технической документацией, промышленными секретами. Кроме того, на взаимоотношения существенно влияет геополитический фактор.

- Неразрешимых противоречий между нашими странами нет и в ближайшем будущем не предвидится, - рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. - Я бы даже назвал нас идеальными союзниками по ряду направлений, например в борьбе с исламским терроризмом. Но есть одна проблема, которая серьезно тормозит наше сотрудничество. Дело в том, что Россия, так сказать, заталкивает Индию в союз с Китаем, хотя ей, наоборот, нужен союз против Китая. У этих государств хватает разногласий. Пограничные споры, дружба КНР с Пакистаном и еще множество факторов. Кроме того, Индия сейчас покупает что угодно и у кого угодно и стала более капризной в выборе. Франция, кстати, тоже столкнулась с таким отношением.

Эксперт подчеркнул, что у двух стран шикарные перспективы, но нужно постепенно решать имеющиеся противоречия. Например, активно выступать за сближение Индии и Китая. В перспективе альянс России, Китая и Индии мог бы стать сильнейшим военным блоком на планете.