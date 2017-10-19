АО "Ремдизель" ведет работы по созданию пожарного варианта тягача МТ-ЛБ
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В цехе АО "Ремдизель" (Набережные Челны) был замечен пожарный вариант гусеничного тягача МТ-ЛБ. Он несколько отличается от ранее разработанных машин наличием навесного оборудования. Ранее уже сообщалось, что работы по конверсии строевых МТ-ЛБ в машины для борьбы с пожарами на складах боеприпасов ведутся АО "Ремдизель" совместно с ЗАО НПФ "Сопот". На шасси капитально отремонтированных МТ-ЛБ и МТ-ЛБу были смонтированы насосное оборудование , и водопенные лафетные стволы работающие по принципиально новой технологии тушения.
Машина пожаротушения на базе тягача МТ-ЛБу в цехе АО "Ремдизель", 2017 год (с) bmpd
Комплекс состоит из мобильной пожарной высокопроизводительной насосной станции на базе МТ-ЛБу с роботизированным лафетным стволом типа УКТП "Пурга" ("ЯМАЛ-201 НС") и самоходного лафетного ствола на базе МТ-ЛБ с роботизированными лафетными стволами типа УКТП "Пурга" ("ЯМАЛ-150 ЛС")
Новая технология пожаротушения по сравнению с существующей позволяет в кратчайшие сроки обеспечить надежное тушение крупномасштабных послеаварийных пожаров, пожаров горючих жидкостей в резервуарах и проливов на больших площадях, пожаров на складах боеприпасов. В основу разработки положен новый принцип генерирования и совместной транспортировки огнетушащих пен различной дисперсности и кратности. Способ позволяет увеличить дальнобойность струй пен средней кратности в 8-10 раз, увеличить скорость их растекания по поверхности горючих жидкостей и таким образом, увеличить скорость тушения до 15 - 20 м2/c.
Машины мобильного комплекса систем пожаровзрывопредотвращения "Ямал" (с) ЗАО НПФ "Сопот"
Тушение пожаров осуществляется с использованием обычных экологически чистых пенообразователей, стоимость которых в несколько раз ниже стоимости импортных фторированных; пенообразователей типа AFFF - Легкая вода". Созданные для реализации данной технологии установки комбинированного пожаротушения обеспечивают тушение пожаров на площадях 1000 и более квадратных метров за 1-2 минуты. Применение этих установок на серийно выпускаемой технике позволяет повысить их эффективность не менее чем в 5-10 раз.
Работы продолжаются за счет собственных средств АО"Ремдизель" и НПФ "Сопот" в направлении создания спец машин по модернизации МТ-ЛБ при капитальном ремонте с установкой более мощного современного двигателя, узлов и систем автомобилей КАМАЗ, штурвального бесступенчатого управления поворотом и роботизации дистанционного управления, а также специализированных комплексов для тушения сжиженных газов, газовых и нефтяных скважин, пожаров в аэропортах.
НПФ "Сопот" запатентована специализированная двухкомпонентная композиция для пожаротушения (СДКП) тушение твердых горючих материалов (пожары класса А) . Средство представляет собой водонаполненную композицию, на основе которой из жидкого компонента А в результате смешения с компонентом Б и воздухом образуется гелеобразная вспененная субстанция (твердеющая пена), обладающая повышенной огнестойкостью и противодействующая температуре пламени в пределах более 2-3 ч
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19.10.2017
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