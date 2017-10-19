Новикомбанк профинансирует Тульский патронный завод



Тульский патронный завод.

Источник: www.mal3.ru Тульский патронный завод.Источник: www.mal3.ru

Размер кредитной линии составляет полмиллиарда рублей

Новикомбанк предоставит Тульскому патронному заводу кредитную линию с лимитом задолженности 500 млн рублей. Тульский патронный завод входит в число наиболее значительных мировых производителей патронов стрелкового оружия военного и гражданского назначения.

«С Тульским патронным заводом Новикомбанк активно сотрудничает с 2014 года. Предоставляется комплексное банковское обслуживание: кредиты, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в рамках сопровождения ГОЗ. В настоящее время также обсуждается вопрос о заключении договора на обслуживание предприятия с использованием банковских карт», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Помимо ТПЗ, Новикомбанк обслуживает около 20 предприятий «Высокоточных комплексов». В течение последних двух лет банк финансировал государственные и экспортные контракты, закупку оборудования в рамках технического перевооружения и текущую деятельность холдинга.

Особое внимание Новикомбанк уделяет комплексному сопровождению контрактов по гособоронзаказу. Банк финансирует более ста исполнителей ГОЗ и обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативного предоставления кредитных средств с соблюдением строгих стандартов поддержания режима конфиденциальности.