Новикомбанк профинансирует Тульский патронный завод
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Тульский патронный завод.
Источник: www.mal3.ru
Размер кредитной линии составляет полмиллиарда рублей
Новикомбанк предоставит Тульскому патронному заводу кредитную линию с лимитом задолженности 500 млн рублей. Тульский патронный завод входит в число наиболее значительных мировых производителей патронов стрелкового оружия военного и гражданского назначения.
«С Тульским патронным заводом Новикомбанк активно сотрудничает с 2014 года. Предоставляется комплексное банковское обслуживание: кредиты, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в рамках сопровождения ГОЗ. В настоящее время также обсуждается вопрос о заключении договора на обслуживание предприятия с использованием банковских карт», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Помимо ТПЗ, Новикомбанк обслуживает около 20 предприятий «Высокоточных комплексов». В течение последних двух лет банк финансировал государственные и экспортные контракты, закупку оборудования в рамках технического перевооружения и текущую деятельность холдинга.
Особое внимание Новикомбанк уделяет комплексному сопровождению контрактов по гособоронзаказу. Банк финансирует более ста исполнителей ГОЗ и обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативного предоставления кредитных средств с соблюдением строгих стандартов поддержания режима конфиденциальности.
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19.10.2017
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