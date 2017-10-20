Начались летные испытания сверхзвукового бизнес-джета S-512



Самолет Spike S-512.

Источник: Spike Aerospace Самолет Spike S-512.Источник: Spike Aerospace

В США начались летные испытания первого демонстратора сверхзвукового бизнес-джета S-512, сообщает его разработчик, американская компания Spike Aerospace. Полеты, которые прошли успешно, подтвердили правильность аэродинамических расчетов.

Первый демонстратор, получивший обозначение SX-1.2, представляет собой уменьшенную беспилотную модель S-512. Ранее уточнялось, что этот прототип рассчитан на полеты на дозвуковых скоростях и предназначен для проверки на стабильность и управляемость.

Аппарат подняли в воздух чуть позже намеченного срока — 7 октября. В рамках первого этапа испытаний он совершил семь коротких вылетов. После каждого из них на SX-1.2 корректировали центр тяжести и вносили изменения в конструкцию управляющих поверхностей. Внести коррективы планируется и в преддверии второго этапа летных испытаний, который намечен на первые числа ноября.

Для испытаний на дозвуковых скоростях готовят еще два уменьшенных прототипа, которые, впрочем, будут больше и быстрее первого. Работа над ними уже идет. Известно, что следующий аппарат получил обозначение SX-1.3. В середине 2018 г. Spike Aerospace перейдет к высокоскоростным полетам, в 2019 г. — к полетам пилотируемых прототипов S-512. Испытания финальной версии запланированы на 2021 г., коммерческие поставки — на 2023 г.

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Бизнес-джет S-512 будет рассчитан на перевозку 18–22 пасс. со скоростью 1,6M. Его особенностью станет особая аэродинамическая форма, способствующая гашению звукового удара. Это позволит эксплуатировать самолет над населенными территориями, над которыми полеты на сверхзвуке запрещены.