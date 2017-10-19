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Руководитель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО: Украина подаст заявку на вступление в альянс после достижения его критериев

20.10.2017 Интерфакс-АВН 200 0
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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 19 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз считает, что Украина сможет стать членом альянса только осуществив поступательный план реформ, без привязки к конкретной дате.

"Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть безупречным с точки зрения достижения прогресса, и лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления", - написала она на свой странице в Facebook в среду.

И.Фриз подчеркивает, что существует дорожная карта внедрения реформ, которая привязана к конкретным временным ориентирам исполнения. План действий по членству в НАТО является для Украины желанной и достижимой целью.

В сообщении отмечается, что когда Украина достигнет необходимых критериев и стандартов Североатлантического альянса, начнется переговорный процесс по вступлению в НАТО. До этого заявка на вступление подаваться Украиной не будет.
19.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
Проекты
NATO

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