Руководитель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО: Украина подаст заявку на вступление в альянс после достижения его критериев



Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua. Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 19 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз считает, что Украина сможет стать членом альянса только осуществив поступательный план реформ, без привязки к конкретной дате.

"Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть безупречным с точки зрения достижения прогресса, и лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления", - написала она на свой странице в Facebook в среду.

И.Фриз подчеркивает, что существует дорожная карта внедрения реформ, которая привязана к конкретным временным ориентирам исполнения. План действий по членству в НАТО является для Украины желанной и достижимой целью.

В сообщении отмечается, что когда Украина достигнет необходимых критериев и стандартов Североатлантического альянса, начнется переговорный процесс по вступлению в НАТО. До этого заявка на вступление подаваться Украиной не будет.