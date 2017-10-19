В "Роскосмосе" рассказали о сбое в электронике "Прогресса"



Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы" Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

Причиной переноса пуска корабля "Прогресс МС-07" стал сбой в одном из микрокомпьютеров грузовика, сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Глубинную причину еще надо исследовать, но мы локализовали агрегат. Там не открылся клапан, и мы понимали, что сбой произошел в части системы управления, одном из микрокомпьютеров, его заменили. А почему компьютер не выдал сигнал? Либо это был сбой электроники, либо сбой программы", — сказал Крикалев.

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что причины неполадок планируется окончательно выяснить до следующего пуска грузовика.

Грузовой корабль "Прогресс МС-07" должен был отправиться к МКС 12 октября, однако стартовал 14 октября. Пуск 12 октября отменила автоматика. Изначально предполагалось, что "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли), но в итоге полет выполнялся по двухсуточной схеме.

18 октября НАСА сообщило о разгерметизации капсулы пилотируемого корабля "Союз МС-02" при спуске на Землю. Инцидент произошел 10 апреля на высоте 8 километров от поверхности планеты. Три члена экипажа, а также частицы мощей Серафима Саровского, находящиеся в капсуле, не пострадали.