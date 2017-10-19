Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российско-индийские военные учения "Индра". Досье

20.10.2017 ТАСС 709 0
0
Понравилась новость?
 0
Индра-2016
Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Маневры проводятся с 2003 года, включают военно-морские и антитеррористические учения сухопутных войск

Российско-индийские военные учения "Индра-2017" стартуют в Приморском крае в четверг, 19 октября. В течение десяти дней они будут проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря. 

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа (ВВО).

"Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности новейшие истребители Су-30СМ, — сообщили в Минобороны РФ. — Помимо этого, около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 и "Панцирь-С".

По информации военных источников издания "Эйшн Эйдж", в Россию отправятся 910 представителей Индии: 350 военнослужащих сухопутных сил, 80 представителей ВВС и 480 военных моряков. Это будет самый большой контингент ВС Индии, когда-либо участвовавший в маневрах за рубежом. ВМС Индии направляют в Россию два боевых корабля: фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". В учениях будут участвовать бойцы элитного индийского военно-морского спецназа MARCOS. Как отмечает газета, авиация в РФ направлена не будет — индийские летчики будут выполнять полеты на российской авиатехнике, которая им хорошо знакома. 

В ходе проведения авиационной части учений планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности. Авиационная часть учений состоится во второй половине октября — начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае. Во время учений авиация округа отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Хронология учений

Российско-индийские военные учения "Индра" (от названий двух стран) включают военно-морские учения и антитеррористические учения сухопутных войск. Они проводятся с 2003 года. Вплоть до 2013 года маневры проходили нерегулярно (попеременно с участием сухопутных и военно-морских сил), а начиная с 2014 года — ежегодно в двух фазах: сухопутной и морской. 

Всего с 2003 года проведено шесть военно-морских и восемь сухопутных учений.

Военно-морские учения проходили в мае 2003 года (западное побережье Индии), апреле 2007 года (залив Петра Великого в Японском море), январе 2009 года (восточная часть Аравийского моря), декабре 2012 года (Аравийское море).

Сухопутные антитеррористические маневры были проведены в октябре 2005 года (полигон Махаджан в пустыне Тар в индийском штате Раджастхан), сентябре 2007 года (база 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове), октябре 2010 года (Гималаи, штат Уттаракханд), августе 2012 года (полигон Бурдуны в Бурятии), октябре 2013 года (полигон Махаджан).

В 2011 г. запланированные учения "Индра" были отменены российской стороной в связи с необходимостью задействовать корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

"Индра-2014"

Военно-морские учения проходили с 14 по 19 июля 2014 года в акватории залива Петра Великого в Японском море. Было отработано взаимодействие при проведении боевых и спасательных операций: совместное маневрирование, противолодочная, противовоздушная и противокорабельная оборона, посадка вертолетов на корабли, оказание помощи терпящему бедствие судну, пополнение запасов в море.

С российской стороны в маневрах приняли участие корабли ТОФ: гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 (флагман флота), большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль проекта 775 "Пересвет", суда обеспечения и авиация.

Со стороны Индии — эскадренный миноносец проекта 61МЭ INS Ranvijay, фрегат проекта 17 INS Shivalik и судно снабжения INS Shakti.

Совместные учения сухопутных войск проходили с 25 сентября по 2 октября на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

От Индии в них участвовали подразделения мотопехотной бригады, от России - подразделения 20-й мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).

В учениях было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, таких как БТР-80, БМП, бронеавтомобили "Тигр", вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35.

Участники учений отработали взаимодействие в ходе различных военных операций, в частности по охране важных государственных объектов, сопровождению колонн и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Кроме того, военнослужащие двух стран провели операцию по блокированию населенного пункта, захваченного условными террористами, и их уничтожению.

"Индра-2015"

Сухопутная фаза учений состоялась 7-20 ноября на полигоне Махаджан при участии 500 военнослужащих (по 250 от каждой стороны) со штатным вооружением.

Россию представляли подразделения мотострелкового батальона 20-й мотострелковой бригады ЮВО, Индию - подразделения 13-го батальона Гренадерского полка Юго-западного командования сухопутных войск. В ходе маневров стороны занимались подготовкой и ведением совместных действий по принуждению к миру в назначенной зоне ответственности под мандатом ООН.

Морские учения проводились в декабре в районе юго-восточного побережья Индии.

Россию представлял отряд кораблей ТОФ, в который вошли гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164, эсминец "Быстрый" проекта 956, танкер "Борис Бутома" проекта 1559-В и спасательное буксирное судно "Алатау".

От ВМС Индии участие принимали дизель-электрическая подводная лодка S58 Sindhuvir и пять надводных кораблей, включая суда обеспечения.

С 7 по 9 декабря во время стоянки кораблей у причалов г. Вишакхапатнама (штат Андхра-Прадеш) штабы провели планирование и подготовку совместных действий.

С 10 по 12 декабря проходила активная фаза учений. Военные отработали тактическое маневрирование, досмотровую операцию и обмен вертолетами, а также нанесли совместные ракетно-артиллерийские удары по морским и воздушным целям. Кроме того, было отработано освобождение корабля, захваченного условными террористами, с высадкой на борт судна штурмовых групп при поддержке вертолетов.

"Индра-2016"

Сухопутные антитеррористические учения прошли с 23 сентября по 2 октября на полигоне Сергеевский в Приморском крае, в них были задействованы около 500 военнослужащих с обеих сторон.

Россию представляли мотострелковые и танковые подразделения, батарея реактивных систем залпового огня, подразделение самоходных артиллерийских установок, огнеметное отделение и медицинский взвод.

С индийской стороны в учениях приняли участие подразделение управления и две ротные тактические группы. В ходе маневров были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-8АМТШ, штурмовики Су-25СМ.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Гренада
Индия
Россия
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМПТ Рамка-99
Борис Бутома
БТР-80
Ка-52
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Пётр Великий
С-300
С-400 Триумф
Су-25
Су-30
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
61-МЭ
956 Современный
БДК 775
Военные учения
Медицина
пр. 1155
пр.1452
ТОФ
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.10 22:59
  • 266
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 20.10 22:33
  • 2
Российско-французский броневик "Тигр-NEXTER" и его особенности
  • 20.10 22:19
  • 25
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 20.10 21:14
  • 640
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 20.10 21:10
  • 1108
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 21:03
  • 57
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 20.10 20:42
  • 9
Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35
  • 20.10 20:30
  • 1
БМП K21 стала танком
  • 20.10 19:36
  • 18
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 20.10 18:41
  • 6
Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
  • 20.10 18:23
  • 6
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 20.10 18:00
  • 34
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 20.10 17:51
  • 5
"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году
  • 20.10 17:45
  • 36
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 20.10 16:59
  • 17
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
другие обсуждаемые темы